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https://sputniknews.com.tr/20231117/spkdan-4-kisiye-6-ay-gecici-islem-yasagi-1077480257.html
SPK'dan 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı
SPK'dan 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
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SPK bülteninde, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ (EUKYO) ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ (AVTUR) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ve sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlara ilişkin, 4 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.Buna göre, Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Hasan Güner, Aydın Koçyiğit, Kevser Fırat ve Fırat Fırat'a yarından itibaren başlamak üzere geçici işlem yasağı uygulanacak.
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sermaye piyasası kurulu (spk), işlem, yasal işlem
sermaye piyasası kurulu (spk), işlem, yasal işlem

SPK'dan 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı

01:45 17.11.2023 (güncellendi: 01:48 17.11.2023)
© AASPK
SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© AA
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK bülteninde, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ (EUKYO) ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ (AVTUR) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ve sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlara ilişkin, 4 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.
Buna göre, Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Hasan Güner, Aydın Koçyiğit, Kevser Fırat ve Fırat Fırat'a yarından itibaren başlamak üzere geçici işlem yasağı uygulanacak.
SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
EKONOMİ
SPK'dan 19 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
19 Ekim, 21:28
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