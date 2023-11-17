https://sputniknews.com.tr/20231117/spkdan-4-kisiye-6-ay-gecici-islem-yasagi-1077480257.html
SPK'dan 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı
SPK'dan 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T01:45+0300
2023-11-17T01:45+0300
2023-11-17T01:48+0300
ekonomi
sermaye piyasası kurulu (spk)
işlem
yasal işlem
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SPK bülteninde, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ (EUKYO) ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ (AVTUR) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ve sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlara ilişkin, 4 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.Buna göre, Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Hasan Güner, Aydın Koçyiğit, Kevser Fırat ve Fırat Fırat'a yarından itibaren başlamak üzere geçici işlem yasağı uygulanacak.
https://sputniknews.com.tr/20231019/spkdan-19-kisiye-6-ay-gecici-islem-yasagi-karari-1076533136.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), işlem, yasal işlem
sermaye piyasası kurulu (spk), işlem, yasal işlem
SPK'dan 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı
01:45 17.11.2023 (güncellendi: 01:48 17.11.2023)
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK bülteninde, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ (EUKYO) ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ (AVTUR) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ve sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlara ilişkin, 4 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.
Buna göre, Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Hasan Güner, Aydın Koçyiğit, Kevser Fırat ve Fırat Fırat'a yarından itibaren başlamak üzere geçici işlem yasağı uygulanacak.