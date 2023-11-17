https://sputniknews.com.tr/20231117/spkdan-4-kisiye-6-ay-gecici-islem-yasagi-1077480257.html

SPK'dan 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı

SPK'dan 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T01:45+0300

2023-11-17T01:45+0300

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ekonomi

sermaye piyasası kurulu (spk)

işlem

yasal işlem

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SPK bülteninde, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ (EUKYO) ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ (AVTUR) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ve sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlara ilişkin, 4 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.Buna göre, Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Hasan Güner, Aydın Koçyiğit, Kevser Fırat ve Fırat Fırat'a yarından itibaren başlamak üzere geçici işlem yasağı uygulanacak.

https://sputniknews.com.tr/20231019/spkdan-19-kisiye-6-ay-gecici-islem-yasagi-karari-1076533136.html

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sermaye piyasası kurulu (spk), işlem, yasal işlem