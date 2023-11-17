https://sputniknews.com.tr/20231117/rusya-benzin-ihracati-yasagini-kaldirdi-1077513878.html

Rusya benzin ihracatı yasağını kaldırdı

Rusya benzin ihracatı yasağını kaldırdı

Rusya Enerji Bakanlığı, hükümetin ülkeden benzin ihracatı yasağını kaldırdığını duyurdu. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

rusya

rusya enerji bakanlığı

benzin

rusya federasyonu

motorin

rafineri

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Rusya Enerji Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Federasyonu Hükümeti, yerli motor yakıtı piyasasındaki fiyat durumunu istikrara kavuşturmak amacıyla 21 Eylül’de uygulamaya konan motor benzini ihracatına yönelik geçici yasağı 17 Kasım’dan itibaren kaldırma kararı aldı” ifadesine yer verildi.Bu kararın, petrol rafinerilerinde üretim düşüşünü önlemek ve üretimin yüksek düzeyde olmasını sağlamak amacıyla alındığı belirtildi. Ayrıca iç piyasadaki fiyatların istikrarı da dikkate alındı.Rusya’da ilkbaharda borsadaki akaryakıt fiyatları hızla artmaya başlamıştı ve birkaç ay boyunca rekor seviyede kalmıştı. Perakende fiyatlarındaki artış da büyük ölçüde hızlanmıştı. Bunun sonucu Rusya Hükümeti, 21 Eylül’de Rusya'dan benzin ve dizel yakıt ihracatını yasaklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220317/rusya-benzinin-en-ucuz-oldugu-ulkeler-listesine-dahil-edildi-1054823483.html

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rusya, rusya enerji bakanlığı, benzin, rusya federasyonu, motorin, rafineri