Ermitaj Müzesi'ndeki Cumhuriyet'in 100. yılına özel sergiden fotoğraflar
12:13 17.11.2023 (güncellendi: 12:14 17.11.2023)
© Aleksey_BronnikovErmitaj Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü
© Aleksey_Bronnikov
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Rusya'nın St. Petersburg kentindeki dünyaca ünlü Ermitaj Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü vesilesiyle iki farklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide eski Rus Çariçesi 2. Yekaterina'nın kullandığı bazı eşyalar ilk kez görücüye çıkarıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü Rusya'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Ermitaj Müzesi'nde 'Sultan Tuğrasının Gölgesinde' ve 'Boğaziçi'nin Aroması' adı verilen Osmanlı hat sanatı ve oryantal aromalar ile ilgili iki sergi açıldı.
Serginin açılışına Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu da katıldı.
Sergilerin açılışında konuşan Ermitaj Müzesi Genel Müdürü Mihail Piotrovskiy, Türkiye'deki müzelerin eserler göndererek sergilerin kurulmasında yer aldığını, Türk diplomatların ekonomik işlemler ve gümrük faaliyetleri önündeki zorlukların aşılmasına yardım ederek sürece katkı sunduğunu anlattı.
Eğlence, hamam, çiçek, koku, hat sanatı, silah gibi unsurların Ruslar ve Avrupalılar için Türk kültürünün simgeleri olduğunu ve bundan dolayı bu konuları seçtiklerini belirten Piotrovskiy, "Bu, Avrupa'da herkese çokça ilham veren Osmanlı İmparatorluğu'nun imajıdır" dedi.
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Sergilerin açılışında konuşan St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu şunları söyledi:
Bugün burada, dünyanın en ünlü ve saygın müzelerinden biri olan Ermitaj'da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu sergilere katkıda bulunan ve eser sağlayan tüm meslektaşlarıma ve bu sürecin düzenlenmesindeki destekleri için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin en değerli müzecilerinden biri olan Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Sayın Nazan Ölçör de bugün aramızda bulunuyor. Selçuklular döneminden Osmanlı İmparatorluğu ve ardından Türkiye Cumhuriyeti dönemine kadar ulusumuzun zengin kültürel tarihi Ermitaj'da her zaman ilgi odağı olmuştur. Burada Rus-Türk ilişkilerinin zengin tarihini yansıtan çok sayıda sanat eserine sahibiz. Tüm bu eserleri Rusya ile ortak kültürel mirasımızın bir parçası olarak görüyoruz.
Yekaterina'nın koleksiyonundan parçalar da var
'Boğaziçi'nin Aroması' adlı sergi, kahve, tütün, hamam ve tütsü gibi bilindik oryantal kokularla ilişkilendirilen Türk el sanatları eserlerine ev sahipliği yapıyor. Ermitaj Müzesi'nin koleksiyonundaki 80'den fazla Türk sanat eseri, oryantal aromaların çeşitliliğini hayal etme imkanı sunuyor. Bunlar arasında 2. Yekaterina'nın koleksiyonundan gümüş tütsülük ve sigaralıklar, boyalı seramikler ve lüks kumaş parçaları, Türk eğlence ve yaşam tarzıyla ilgili nesneler yer alıyor. Bu parçaların çoğu ilk kez sergileniyor.
© Aleksey_Bronnikov
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© Aleksey_Bronnikov
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© Aleksey_Bronnikov
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© Aleksey_Bronnikov
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© Aleksey_Bronnikov
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© Aleksey_Bronnikov
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© Aleksey_Bronnikov
Osmanlı el yazmaları, fermanlar, oyma mühürler...
İkinci sergi 'Sultan Tuğrasının Gölgesinde', hat sanatı, epigrafi, sigilografi ve nümismatik alanındaki eserleri sanatseverlerle buluşturuyor.
Sergide, Orta Çağ'dan 20. yüzyılın başlarına kadar yazı ve hat sanatının çeşitli malzeme ve tekniklerindeki gelişimi ortaya koyan Osmanlı el yazmaları, fermanlar, oyma mühürler, madeni paralar, silahlar ve bayraklar yer alıyor.
Her iki sergi de 28 Ocak tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.
© RAGINA SVETLANA
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© RAGINA SVETLANA
© Aleksey_Bronnikov
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© Aleksey_Bronnikov
© Aleksey_Bronnikov
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© Aleksey_Bronnikov
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© RAGINA SVETLANA
2/3
© Aleksey_Bronnikov
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© Aleksey_Bronnikov