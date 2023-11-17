https://sputniknews.com.tr/20231117/rtukten-kanallara-ceza-icerikler-tahammul-sinirlarini-cok-asti-1077505417.html

RTÜK'ten kanallara ceza: 'İçerikler tahammül sınırlarını çok aştı'

RTÜK'ten kanallara ceza: 'İçerikler tahammül sınırlarını çok aştı'

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen haftalık olağan toplantıda izleme raporları görüşüldü.Yayımlanan bir dizide kadına yönelik şiddet... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T17:01+0300

2023-11-17T17:01+0300

2023-11-17T17:01+0300

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İzleyicilerden çokça şikayet alan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da incelenmesi için müracaatta bulunduğu bir yapıma ilişkin de çocuk karakterlerin arasında geçen diyalogların "gayri ahlaki olarak izleyicilere aktarıldığı" gerekçesiyle yayıncı Star'a üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.Bir gündüz kuşağı programında bir cinayetin ele alınması sırasında "yayınlanmaması gereken görüntülerin ekrana yansıtılması ve olaya ilişkin yapılan perdesiz konuşmalar" için de Show TV'ye üst sınırdan idari para cezası verildi.Tele1 ve Halk TV'nin cezalarıToplantıda, Tele1'deki bir programın üç ayrı bölümünde yayıncılık ilkelerinin sıralandığı 6112 sayılı Kanunun ihlal edildiği gerekçesiyle yayıncı kuruluşa çeşitli oranlarda üst sınırdan idari para cezası müeyyideleri uygulandı.Halk TV'de yayınlanan bir yapımda da uzun yıllardır kararlı bir biçimde terörle mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti Devletinin "bazı terör örgütlerini kolladığı" şeklindeki açıklamalar nedeniyle de yayıncı kanal hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı alındı.Sinan Ateş cinayetinin ele alındığı bir başka programda, 6112 sayılı Kanun'da geçen "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz." hükmü ihlal edildiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.KRT'ye "Cumhurbaşkanına iftira" cezasıKRT'de programcı Zafer Arapkirli'nin açıklamalarıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına "aleni olarak iftira attığı ve hakaret ettiği" gerekçesiyle kanala üst sınırdan idari para cezası verildi.Flash Haber kanalındaki bir programda sunucunun "Milleti hırsızlığa özendiriyorsunuz. Samimi söylüyorum bakın. 'Çal' diyorsunuz ya. 'Bizim gibi yap.' diyorsunuz. Herkes böyle değil ama. Herkes böyle değil. Herkes yetim hakkına el uzatmıyor. Herkes beytülmala el uzatmıyor. Allah'tan korkuyor, kuldan utanıyor." şeklindeki "mesnetsiz sözleri" de yayıncılık ilkesinin ihlali sayıldı.Yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.'Yanlış yapanın gözünün yaşına bakılmayacak'RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Üst Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, özellikle dizi filmlerle ilgili kurumların ve vatandaş bildirimlerinin arttığına dikkati çekti.Şahin, ilgili kurumların, vatandaşların talep ve beklentileri doğrultusunda dramatik yapımları titizlikle incelediklerini bildirdi.Milli ve manevi değerlere aykırı, kadın ve çocuk istismarı içeren, şiddetin normalleştirildiği dizilere artık tahammüllerinin kalmadığını ifade eden Şahin, RTÜK olarak diziler konusunda yaptırımı geri planda tutmaktan vazgeçtiklerini belirtti.Yayıncılık ilkelerini ihlal eden dizileri yayınlayanlara taviz vermeyeceklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:Bundan sonra izleme raporlarını sıklıkla Üst Kurul gündemine taşımakta kararlı olduklarını belirten Şahin, "Her beyanımda dediğim gibi, kırmızı çizgilerimiz açık. Dizi filmlerle ilgili bundan sonra uyarı gereği duymadan yasadan kaynaklanan yaptırım gücümüzü çekinmeden kullanacağız. Dizilerdeki kadın ve çocuk istismarı görüntüleri çizgiyi çok ama çok aştı. Yepyeni bir döneme giriyoruz. Tüm yapımcılarımızın toplumsal hassasiyetlere ve RTÜK kurullarına uygun olarak daha dikkatli olmaları kendi hayırlarına olacaktır." ifadelerini kullandı.

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