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Plastik sandalyeyle tehlikeli yolculuk görüntülendi
Plastik sandalyeyle tehlikeli yolculuk görüntülendi
Elazığ’da bir kişinin sepetli motosiklete monte edilmiş plastik sandalyede yaptığı yolculuk, yolda ilerleyen başka bir araçta bulunan kişi tarafından... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
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Elazığ Kekliktepe kavşağında yaşanan tehlikeli yolculukta motosiklete monte edilmiş demir sepetin üstünde bulunan plastik sandalye oturan yolcunun o anları başka sürücü tarafından böyle kaydedildi.Trafikte rahat tavırları ile dikkat çeken plastik sandalyeli yolcunun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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video, elazığ, plastik sandalye, видео
video, elazığ, plastik sandalye, видео

Plastik sandalyeyle tehlikeli yolculuk görüntülendi

11:56 17.11.2023
© İHA
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Elazığ’da bir kişinin sepetli motosiklete monte edilmiş plastik sandalyede yaptığı yolculuk, yolda ilerleyen başka bir araçta bulunan kişi tarafından kaydedilerek paylaşıldı.
Elazığ Kekliktepe kavşağında yaşanan tehlikeli yolculukta motosiklete monte edilmiş demir sepetin üstünde bulunan plastik sandalye oturan yolcunun o anları başka sürücü tarafından böyle kaydedildi.

Trafikte rahat tavırları ile dikkat çeken plastik sandalyeli yolcunun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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