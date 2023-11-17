https://sputniknews.com.tr/20231117/plastik-sandalyeyle-tehlikeli-yolculuk-goruntulendi-1077490631.html
Plastik sandalyeyle tehlikeli yolculuk görüntülendi
Plastik sandalyeyle tehlikeli yolculuk görüntülendi
Elazığ’da bir kişinin sepetli motosiklete monte edilmiş plastik sandalyede yaptığı yolculuk, yolda ilerleyen başka bir araçta bulunan kişi tarafından... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T11:56+0300
2023-11-17T11:56+0300
2023-11-17T11:56+0300
yaşam
video
elazığ
plastik sandalye
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Elazığ Kekliktepe kavşağında yaşanan tehlikeli yolculukta motosiklete monte edilmiş demir sepetin üstünde bulunan plastik sandalye oturan yolcunun o anları başka sürücü tarafından böyle kaydedildi.Trafikte rahat tavırları ile dikkat çeken plastik sandalyeli yolcunun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
elazığ
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Plastik sandalyede yolculuk keyfi
Plastik sandalyede yolculuk keyfi
2023-11-17T11:56+0300
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Sputnik Türkiye
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video, elazığ, plastik sandalye, видео
video, elazığ, plastik sandalye, видео
Plastik sandalyeyle tehlikeli yolculuk görüntülendi
Elazığ’da bir kişinin sepetli motosiklete monte edilmiş plastik sandalyede yaptığı yolculuk, yolda ilerleyen başka bir araçta bulunan kişi tarafından kaydedilerek paylaşıldı.
Elazığ Kekliktepe kavşağında yaşanan tehlikeli yolculukta motosiklete monte edilmiş demir sepetin üstünde bulunan plastik sandalye oturan yolcunun o anları başka sürücü tarafından böyle kaydedildi.
Trafikte rahat tavırları ile dikkat çeken plastik sandalyeli yolcunun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.