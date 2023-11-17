https://sputniknews.com.tr/20231117/ohal-ilan-edilen-illerde-yasayan-universite-ogrencilerinden-katki-payi-ve-ogrenim-ucreti-1077480837.html

OHAL ilan edilen illerde yaşayan üniversite öğrencilerinden katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak

OHAL ilan edilen illerde yaşayan üniversite öğrencilerinden katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak

6 Şubat depremleri nedeniyle kendisi veya ailesi Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde ikamet eden üniversite öğrencilerinin ve OHAL bölgesinde örgün... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T02:08+0300

2023-11-17T02:08+0300

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türkiye

ohal

ohal komisyonu

olağanüstü hal (ohal)

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 6 Şubat depremleri nedeniyle ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden üniversite öğrencileri ile OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerden öğrenim ücreti ve katkı payı alınmayacak. Ayrıca 2023-2024 Öğretim Yılı için ikinci öğretim ücretini ödemiş öğrencilerin ise ödediği miktar yükseköğretim kurumları tarafından iade edilecek.Ailesi veya kendisi Gazze’de ikamet eden öğrencilerin öğrenim ücreti de devlet tarafından karşılanacakSöz konusu karara göre ayrıca 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde ailesi veya kendisi Filistin’in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir yüksek öğretim kurumunda eğitimine devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin ödemesi gereken öğrenim ücreti de devlet tarafından karşılanacak.

https://sputniknews.com.tr/20231114/atama-kararlari-resmi-gazetede-1077365394.html

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