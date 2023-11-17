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NASA, Mars’tan örnek almayı durdurmak zorunda kaldı: Neden iletişim kesildi?
NASA, Mars’tan örnek almayı durdurmak zorunda kaldı: Neden iletişim kesildi?
NASA, bütçe sorunları nedeniyle Mars'tan örnek toplama görevini duraklattı. Ayrıca, Mars yörüngesindeki uyduları ve yüzeyde araştırma yapan Perseverance ve... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
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Bilim insanları Mars’ta yaşam olup olmadığı, insanlığın Kızıl Gezegen’de yaşayıp yaşayamayacağını araştırırken önemli bir sorunla karşılaştı. NASA’nın Mars toprağı ve kaya örneklerini getirme yönündeki görevi ters gitti. Uzay ajansı, bütçe sorunlarını çözmeye çalışırken görevi duraklattığını paylaştı.NASA, Mars’tan örnek almayı durdurmak zorunda kaldı: Neden iletişim kesildi?76 ilgilenen NASA merkezlerinden üçüne, görevle ilgili geri adım atma faaliyetlerine başlamaları tavsiye edildi. NASA, 2024 bütçe teklifi sırasında Mars numune görevi için başlangıçta 949.3 milyon dolarlık bir bütçe talep etmişti. Ancak ajansın bütçesini denetlemekten sorumlu alt komite yalnızca 300 milyon dolar ayırdı. Eğer NASA buradaki talepleri karşılayamazsa, Mars numune görevi bir duraklamadan daha fazlasıyla karşılaşabilir.NASA ve Mars arasındaki iletişim, Güneş'in araya girmesi nedeniyle iki haftalığına kesildiCNN'nin haberine göre, her iki yılda bir, Mars ve Dünya yörüngelerinin arasına Güneş'in girmesiyle meydana gelen yaklaşık 2 haftalık iletişim kesintisi, 11 Kasım'da başladı ve 25 Kasım'a kadar sürecek.Söz konusu kesinti süresince, Güneş'in dış atmosferinden sürekli olarak uzaya püskürttüğü sıcak, enerji yüklü gaz, NASA'nın Mars'taki keşif araçlarıyla iletişim kurmak maksadıyla göndereceği radyo sinyallerini bozabilecek.NASA tarafından bu dönemde gönderilecek komutlardaki bozulma yörünge ve Mars yüzeyindeki keşif araçlarının görevlerini tehlikeye atabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231115/rus-ve-abdli-bilim-insanlari-kanitladi-yasam-dunyaya-uzaydan-gelmis-olabilir-1077387938.html
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nasa, mars, uzay, güneş, perseverance, curiosity, curiosity aracı, bütçe, bütçe açığı
nasa, mars, uzay, güneş, perseverance, curiosity, curiosity aracı, bütçe, bütçe açığı

NASA, Mars’tan örnek almayı durdurmak zorunda kaldı: Neden iletişim kesildi?

08:39 17.11.2023 (güncellendi: 08:42 17.11.2023)
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NASA, bütçe sorunları nedeniyle Mars'tan örnek toplama görevini duraklattı. Ayrıca, Mars yörüngesindeki uyduları ve yüzeyde araştırma yapan Perseverance ve Curiosity keşif araçlarına, Güneş'in araya girmesi nedeniyle yaklaşık iki hafta süreyle komuta sinyali gönderemiyor.
Bilim insanları Mars’ta yaşam olup olmadığı, insanlığın Kızıl Gezegen’de yaşayıp yaşayamayacağını araştırırken önemli bir sorunla karşılaştı. NASA’nın Mars toprağı ve kaya örneklerini getirme yönündeki görevi ters gitti. Uzay ajansı, bütçe sorunlarını çözmeye çalışırken görevi duraklattığını paylaştı.
NASA, Mars’tan örnek almayı durdurmak zorunda kaldı: Neden iletişim kesildi?76 ilgilenen NASA merkezlerinden üçüne, görevle ilgili geri adım atma faaliyetlerine başlamaları tavsiye edildi. NASA, 2024 bütçe teklifi sırasında Mars numune görevi için başlangıçta 949.3 milyon dolarlık bir bütçe talep etmişti. Ancak ajansın bütçesini denetlemekten sorumlu alt komite yalnızca 300 milyon dolar ayırdı. Eğer NASA buradaki talepleri karşılayamazsa, Mars numune görevi bir duraklamadan daha fazlasıyla karşılaşabilir.

NASA ve Mars arasındaki iletişim, Güneş'in araya girmesi nedeniyle iki haftalığına kesildi

CNN'nin haberine göre, her iki yılda bir, Mars ve Dünya yörüngelerinin arasına Güneş'in girmesiyle meydana gelen yaklaşık 2 haftalık iletişim kesintisi, 11 Kasım'da başladı ve 25 Kasım'a kadar sürecek.
Söz konusu kesinti süresince, Güneş'in dış atmosferinden sürekli olarak uzaya püskürttüğü sıcak, enerji yüklü gaz, NASA'nın Mars'taki keşif araçlarıyla iletişim kurmak maksadıyla göndereceği radyo sinyallerini bozabilecek.
NASA tarafından bu dönemde gönderilecek komutlardaki bozulma yörünge ve Mars yüzeyindeki keşif araçlarının görevlerini tehlikeye atabilecek.
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