https://sputniknews.com.tr/20231117/mugla-aciklarinda-deprem-1077504926.html
Muğla açıklarında deprem
Muğla açıklarında deprem
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T16:46+0300
2023-11-17T16:46+0300
2023-11-17T17:05+0300
yaşam
deprem
muğla
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Muğla'nın Datça ilçesinin 49,2 kilometre açıklarında saat 16.19'da meydana gelen depremin, 6,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/burdurda-deprem--1077326403.html
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deprem, muğla
Muğla açıklarında deprem
16:46 17.11.2023 (güncellendi: 17:05 17.11.2023)
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesinin 49,2 kilometre açıklarında saat 16.19'da meydana gelen depremin, 6,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.