https://sputniknews.com.tr/20231117/mugla-aciklarinda-deprem-1077504926.html

Muğla açıklarında deprem

Muğla açıklarında deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T16:46+0300

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yaşam

deprem

muğla

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Muğla'nın Datça ilçesinin 49,2 kilometre açıklarında saat 16.19'da meydana gelen depremin, 6,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20231113/burdurda-deprem--1077326403.html

muğla

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deprem, muğla