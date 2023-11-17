https://sputniknews.com.tr/20231117/iyi-parti-lideri-aksener-aymnin-kararini-dogru-bulmayabiliriz-ama-uygulanmamasi-mumkun-degil-1077509596.html

İYİ Parti lideri Akşener: AYM'nin kararını doğru bulmayabiliriz ama uygulanmaması mümkün değil

İYİ Parti lideri Akşener: AYM'nin kararını doğru bulmayabiliriz ama uygulanmaması mümkün değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yargıtay'ın Türkiye İşçi Partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki kararına... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T18:42+0300

2023-11-17T18:42+0300

2023-11-17T18:42+0300

türkiye

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meral akşener

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türkiye işçi partisi

türkiye işçi partisi (tip)

anayasa

anayasa mahkemesi (aym)

anayasa mahkemesi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'de partisinin il başkanlığını ziyaretinde, İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Yavuz Kuzucu'yu Kırıkkale belediye başkan adayı olarak belirlediklerini söyledi.'İYİ Parti olarak böyle bir psikolojik harple karşı karşıyayız'Seçime kendi adaylarıyla gideceklerini belirten Akşener, "Bu adımlarımız bizim hakkımızdır, hukukumuzdur. İlginç bir şekilde belli grupların bunu kabul etmediğini görüyoruz. İYİ Parti olarak böyle bir psikolojik harple karşı karşıyayız ama çok ilginç, tam tersine bizi tabiileştiriyor. Çünkü biz ülkemize faydalı olmak üzere kurulduk. İki yumruk arasında sıkıştırılmış oculuk, buculuk sisteminden Türkiye'yi çıkarıp, makulde buluşturmak, İYİ Parti olarak tekrar aynı sesi duyurmak üzere yola çıktık. Müstakil olarak seçime girme kararımızın bir karşılığı olarak Yavuz Kuzucu'yu bugün itibariyle Kırıkkale belediye başkan adayı olarak ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.Herhangi bir kurumun kalkıp TBMM'ye sopa göstermesi, parmak sallaması kabul edilebilir bir şey değildir.Akşener, bir gazetecinin, Türkiye İşçi Partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, "TBMM, kendi gündemine hakimdir, kendi gündemi içerisinde ve kendi öncelikleri içerisinde bu konuda gereğini yapacaktır" ifadesini hatırlatarak "Sizce bunun gereği nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:'Doğru bulmadığımı ifade etmek isterim'Akşener, "Ogün Samast'ın tahliyesiyle ilgili daha önce de 2 kez denetimli serbestliğe uygun görülmemiş, tahliye edilmemişti ama geçtiğimiz gün tahliye edildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:Başka bir gazetecinin, "Yargıda iki mahkeme arasında yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Akşener, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231011/meral-aksener-hakan-pekerin-rozetini-takti-iyi-partinin-belediye-baskan-adayi-oldu-1076227736.html

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