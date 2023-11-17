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https://sputniknews.com.tr/20231117/iyi-parti-lideri-aksener-aymnin-kararini-dogru-bulmayabiliriz-ama-uygulanmamasi-mumkun-degil-1077509596.html
İYİ Parti lideri Akşener: AYM'nin kararını doğru bulmayabiliriz ama uygulanmaması mümkün değil
İYİ Parti lideri Akşener: AYM'nin kararını doğru bulmayabiliriz ama uygulanmaması mümkün değil
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yargıtay'ın Türkiye İşçi Partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki kararına... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T18:42+0300
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'de partisinin il başkanlığını ziyaretinde, İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Yavuz Kuzucu'yu Kırıkkale belediye başkan adayı olarak belirlediklerini söyledi.'İYİ Parti olarak böyle bir psikolojik harple karşı karşıyayız'Seçime kendi adaylarıyla gideceklerini belirten Akşener, "Bu adımlarımız bizim hakkımızdır, hukukumuzdur. İlginç bir şekilde belli grupların bunu kabul etmediğini görüyoruz. İYİ Parti olarak böyle bir psikolojik harple karşı karşıyayız ama çok ilginç, tam tersine bizi tabiileştiriyor. Çünkü biz ülkemize faydalı olmak üzere kurulduk. İki yumruk arasında sıkıştırılmış oculuk, buculuk sisteminden Türkiye'yi çıkarıp, makulde buluşturmak, İYİ Parti olarak tekrar aynı sesi duyurmak üzere yola çıktık. Müstakil olarak seçime girme kararımızın bir karşılığı olarak Yavuz Kuzucu'yu bugün itibariyle Kırıkkale belediye başkan adayı olarak ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.Herhangi bir kurumun kalkıp TBMM'ye sopa göstermesi, parmak sallaması kabul edilebilir bir şey değildir.Akşener, bir gazetecinin, Türkiye İşçi Partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, "TBMM, kendi gündemine hakimdir, kendi gündemi içerisinde ve kendi öncelikleri içerisinde bu konuda gereğini yapacaktır" ifadesini hatırlatarak "Sizce bunun gereği nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:'Doğru bulmadığımı ifade etmek isterim'Akşener, "Ogün Samast'ın tahliyesiyle ilgili daha önce de 2 kez denetimli serbestliğe uygun görülmemiş, tahliye edilmemişti ama geçtiğimiz gün tahliye edildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:Başka bir gazetecinin, "Yargıda iki mahkeme arasında yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Akşener, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231011/meral-aksener-hakan-pekerin-rozetini-takti-iyi-partinin-belediye-baskan-adayi-oldu-1076227736.html
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İYİ Parti lideri Akşener: AYM'nin kararını doğru bulmayabiliriz ama uygulanmaması mümkün değil

18:42 17.11.2023
© İHA / DOĞUKAN GÜREL-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© İHA / DOĞUKAN GÜREL-
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yargıtay'ın Türkiye İşçi Partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesinin kararını beğenmeyebiliriz, paylaşmayabiliriz, doğru bulmayabiliriz ama uygulanmaması mümkün değil" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'de partisinin il başkanlığını ziyaretinde, İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Yavuz Kuzucu'yu Kırıkkale belediye başkan adayı olarak belirlediklerini söyledi.

'İYİ Parti olarak böyle bir psikolojik harple karşı karşıyayız'

Seçime kendi adaylarıyla gideceklerini belirten Akşener, "Bu adımlarımız bizim hakkımızdır, hukukumuzdur. İlginç bir şekilde belli grupların bunu kabul etmediğini görüyoruz. İYİ Parti olarak böyle bir psikolojik harple karşı karşıyayız ama çok ilginç, tam tersine bizi tabiileştiriyor. Çünkü biz ülkemize faydalı olmak üzere kurulduk. İki yumruk arasında sıkıştırılmış oculuk, buculuk sisteminden Türkiye'yi çıkarıp, makulde buluşturmak, İYİ Parti olarak tekrar aynı sesi duyurmak üzere yola çıktık. Müstakil olarak seçime girme kararımızın bir karşılığı olarak Yavuz Kuzucu'yu bugün itibariyle Kırıkkale belediye başkan adayı olarak ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Herhangi bir kurumun kalkıp TBMM'ye sopa göstermesi, parmak sallaması kabul edilebilir bir şey değildir.
Akşener, bir gazetecinin, Türkiye İşçi Partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, "TBMM, kendi gündemine hakimdir, kendi gündemi içerisinde ve kendi öncelikleri içerisinde bu konuda gereğini yapacaktır" ifadesini hatırlatarak "Sizce bunun gereği nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Numan Kurtulmuş'un gereğini yapma eylemi, o fezlekeyi Meclis'e göndermeme, Genel Kurul'a göndermeme ise katılıyorum. Kendisine yüzde 100 katıldığım yer, herhangi bir kurumun kalkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sopa göstermesi, parmak sallaması kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü milletvekillerini siz seçiyorsunuz. Seçmen seçiyor, milletimiz seçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin iradesinin ve demokrasinin var olduğu bir yerdir. Ona uygun davranmak herkesin görevidir. Eğer 'Ben talimatla iş yapmam, onun için de göndermiyorum' diyorsa öyle bir hakkı var, ona da katılıyorum."

'Doğru bulmadığımı ifade etmek isterim'

Akşener, "Ogün Samast'ın tahliyesiyle ilgili daha önce de 2 kez denetimli serbestliğe uygun görülmemiş, tahliye edilmemişti ama geçtiğimiz gün tahliye edildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:
"Ben hukukçu değilim ama büyük bir vicdani itiraz söz konusu olunca baktım, şöyle bir durum var, yaşı küçük olduğu için 21 yıl ceza verilmiş. Sonra bazı problemler nedeniyle 24 yıl ceza almış. Fakat Türkiye'de Hrant Dink gibi hangi yönden olursa olsun yani farklı görüşlerdeki pek çok kanaat önderinin saygı duyduğu bir ismin o dönem her kim olursa olsun birinin katledilmesi iğrenç bir şeydir, o başka bir şey. Ama pek çok vicdanı orta noktada toplayan katletme eylemi bu. Dolayısıyla caydırıcılığın muhafaza edilmesi lazımdı. Hakikaten vicdanları yaralamıştır. Dolayısıyla da doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Yani sonuna kadar cezasını çekmeliydi."
Başka bir gazetecinin, "Yargıda iki mahkeme arasında yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Akşener, şunları kaydetti:
"Anayasa Mahkemesinin kararını beğenmeyebiliriz, paylaşmayabiliriz, doğru bulmayabiliriz ama uygulanmaması mümkün değil. Anayasa varken bazı hükümlerini beğenmeyebilirsiniz. Geçen de onu söyledim ama çarptırıldı. Beğenmediğiniz maddeleri değiştirinceye kadar uymak zorundasınız. Aksi takdirde Anayasayı askıya almış olursunuz ki bunun adı da kim yaparsa yapsın, darbedir. Söylemeye çalıştığım o. İşte Anayasa, hukuk bu. Kurumlar arasında 'Ben seni beğenmiyorum, mahkemeye veriyorum, suç duyurusunda bulunuyorum', böyle bir şey mümkün değil. Bu bir ciddiyetsizliktir."
Hakan Peker İYİ Parti'ye katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
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11 Ekim, 10:44
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