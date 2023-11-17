https://sputniknews.com.tr/20231117/istanbulda-lise-ogrencileri-israili-protesto-amaciyla-ezgi-soyledi-1077487433.html
İstanbul'da lise öğrencileri İsrail'i protesto amacıyla ezgi söyledi
İstanbul'da lise öğrencileri İsrail'i protesto amacıyla ezgi söyledi
İstanbul Pendik’te bulunan bir imam hatip lisesinin öğrencileri, İsrail’i protesto etmek için okulun pencerelerine Filistin bayrağı ve pankartlar astı... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T11:19+0300
2023-11-17T11:19+0300
2023-11-17T11:19+0300
video
lise öğrencisi
protesto
israil-filistin
yaşam
okul
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İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan bir lisede öğrenciler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla okul pencerelerine Filistin bayrağı ve pankartı astı. Ayrıca, öğrenciler, Filistin'e destek olmak için toplu bir şekilde ezgi söyledi.
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Pendik’te liseli öğrenciler İsrail’in katliamına karşı birlik olup ezgi söyledi
Pendik’te liseli öğrenciler İsrail’in katliamına karşı birlik olup ezgi söyledi
2023-11-17T11:19+0300
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video, lise öğrencisi, protesto, israil-filistin, видео, okul
video, lise öğrencisi, protesto, israil-filistin, видео, okul
İstanbul'da lise öğrencileri İsrail'i protesto amacıyla ezgi söyledi
İstanbul Pendik’te bulunan bir imam hatip lisesinin öğrencileri, İsrail’i protesto etmek için okulun pencerelerine Filistin bayrağı ve pankartlar astı, ardından pencere kenarından ezgi söyledi.
İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan bir lisede öğrenciler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla okul pencerelerine Filistin bayrağı ve pankartı astı.
Ayrıca, öğrenciler, Filistin'e destek olmak için toplu bir şekilde ezgi söyledi.