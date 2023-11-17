İstanbul'da lise öğrencileri İsrail'i protesto amacıyla ezgi söyledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
09:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem yardımları seçim için satıldı mı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal medya fenomenleri üzerinden kara para aklama
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
3 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:04
56 dk
ANKARA FARKI
Metin Külünk'ten 'suç duyurusu' çağrısı
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: “Rus ordusu tüm cephe hattı boyunca taarruza geçti”
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: ‘Ukrayna'ya yönelik yardım paketleri küçülüyor’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Gazze'ye 21 ton daha insani yardım gönderdi
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Müslümanları, Filistinli sığınmacılara yardım etmeye hazır’
19:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
AYM: AK Parti'nin zaman kapsülü
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Türkiye'nin en mutlu ili Sinop
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231117/istanbulda-lise-ogrencileri-israili-protesto-amaciyla-ezgi-soyledi-1077487433.html
İstanbul'da lise öğrencileri İsrail'i protesto amacıyla ezgi söyledi
İstanbul'da lise öğrencileri İsrail'i protesto amacıyla ezgi söyledi
İstanbul Pendik’te bulunan bir imam hatip lisesinin öğrencileri, İsrail’i protesto etmek için okulun pencerelerine Filistin bayrağı ve pankartlar astı... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T11:19+0300
2023-11-17T11:19+0300
video
lise öğrencisi
protesto
israil-filistin
yaşam
okul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/11/1077488364_0:342:562:658_1920x0_80_0_0_9d4e156160cadd48cc51166a387f70fb.jpg
İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan bir lisede öğrenciler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla okul pencerelerine Filistin bayrağı ve pankartı astı. Ayrıca, öğrenciler, Filistin'e destek olmak için toplu bir şekilde ezgi söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Pendik’te liseli öğrenciler İsrail’in katliamına karşı birlik olup ezgi söyledi
Pendik’te liseli öğrenciler İsrail’in katliamına karşı birlik olup ezgi söyledi
2023-11-17T11:19+0300
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/11/1077488364_0:289:562:711_1920x0_80_0_0_530076a5f6531ac1ec47f1c51cfe3941.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, lise öğrencisi, protesto, israil-filistin, видео, okul
video, lise öğrencisi, protesto, israil-filistin, видео, okul

İstanbul'da lise öğrencileri İsrail'i protesto amacıyla ezgi söyledi

11:19 17.11.2023
© İHA
Abone ol
İstanbul Pendik’te bulunan bir imam hatip lisesinin öğrencileri, İsrail’i protesto etmek için okulun pencerelerine Filistin bayrağı ve pankartlar astı, ardından pencere kenarından ezgi söyledi.
İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan bir lisede öğrenciler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla okul pencerelerine Filistin bayrağı ve pankartı astı.

Ayrıca, öğrenciler, Filistin'e destek olmak için toplu bir şekilde ezgi söyledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала