https://sputniknews.com.tr/20231117/istanbulda-lise-ogrencileri-israili-protesto-amaciyla-ezgi-soyledi-1077487433.html

İstanbul'da lise öğrencileri İsrail'i protesto amacıyla ezgi söyledi

İstanbul'da lise öğrencileri İsrail'i protesto amacıyla ezgi söyledi

İstanbul Pendik’te bulunan bir imam hatip lisesinin öğrencileri, İsrail’i protesto etmek için okulun pencerelerine Filistin bayrağı ve pankartlar astı... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

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lise öğrencisi

protesto

israil-filistin

yaşam

okul

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İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan bir lisede öğrenciler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla okul pencerelerine Filistin bayrağı ve pankartı astı. Ayrıca, öğrenciler, Filistin'e destek olmak için toplu bir şekilde ezgi söyledi.

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Pendik’te liseli öğrenciler İsrail’in katliamına karşı birlik olup ezgi söyledi Pendik’te liseli öğrenciler İsrail’in katliamına karşı birlik olup ezgi söyledi 2023-11-17T11:19+0300 true PT0M45S

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Sputnik Türkiye

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