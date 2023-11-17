https://sputniknews.com.tr/20231117/istanbulda-buyuk-yangin-1077483023.html
İstanbul'da büyük yangın
İstanbul'da büyük yangın
Esenyurt’ta içerisinde kimyasal maddeler bulunan fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikada yer yer patlamalar... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T08:29+0300
2023-11-17T08:29+0300
2023-11-17T08:29+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
itfaiye
istanbul
esenyurt
fabrika
söndürme
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Yangın, saat 06.00 sıralarında Esenyurt Kıraç Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde bulunan tek katlı depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde balata spreyi gibi kimyasal maddelerin bulunduğu depo alevler içinde kalırken patlama sesleri de duyuldu.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231117/yeni-asgari-ucret-ayari-calisanlara-nasil-yansiyacak-1077482213.html
türkiye
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esenyurt
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yangın, yangın söndürme, itfaiye, istanbul, esenyurt, fabrika, söndürme
yangın, yangın söndürme, itfaiye, istanbul, esenyurt, fabrika, söndürme
İstanbul'da büyük yangın
Esenyurt’ta içerisinde kimyasal maddeler bulunan fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikada yer yer patlamalar olurken çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 06.00 sıralarında Esenyurt Kıraç Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde bulunan tek katlı depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde balata spreyi gibi kimyasal maddelerin bulunduğu depo alevler içinde kalırken patlama sesleri de duyuldu.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.