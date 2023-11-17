https://sputniknews.com.tr/20231117/istanbulda-buyuk-yangin-1077483023.html

İstanbul'da büyük yangın

İstanbul'da büyük yangın

Esenyurt’ta içerisinde kimyasal maddeler bulunan fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikada yer yer patlamalar... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T08:29+0300

2023-11-17T08:29+0300

2023-11-17T08:29+0300

türkiye

yangın

yangın söndürme

itfaiye

istanbul

esenyurt

fabrika

söndürme

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Yangın, saat 06.00 sıralarında Esenyurt Kıraç Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde bulunan tek katlı depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde balata spreyi gibi kimyasal maddelerin bulunduğu depo alevler içinde kalırken patlama sesleri de duyuldu.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231117/yeni-asgari-ucret-ayari-calisanlara-nasil-yansiyacak-1077482213.html

türkiye

istanbul

esenyurt

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yangın, yangın söndürme, itfaiye, istanbul, esenyurt, fabrika, söndürme