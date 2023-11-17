https://sputniknews.com.tr/20231117/iskocya-hukumeti-bagimsizligimi-kazandiktan-sonra-hizlica-abye-katilacagiz-1077512696.html
İskoçya hükümeti: Bağımsızlıktan sonra hızlıca AB'ye katılacağız
İskoçya hükümeti: Bağımsızlıktan sonra hızlıca AB'ye katılacağız
İskoç Ulusal Partisi (SNP) liderliğindeki yönetim, İskoçya'nın bağımsızlıktan sonra 'mümkün olan en kısa sürede AB'ye yeniden katılmak için başvuruda... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T20:03+0300
2023-11-17T20:03+0300
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dünya
iskoçya
iskoçya ulusal partisi (snp)
iskoçya bağımsızlık referandumu
ingiltere
birleşik krallık
birleşik krallık parlamentosu
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Birleşik Krallık'tan ayrılıp bağımsız İskoçya fikri üzerine kurulmuş Avrupa Birliği yönetimi destekçisi SNP yönetimi, referandum yapılıp ülkenin bağımsızlığına kavuşması gerçekleşirse tekrardan AB'ye başvuracaklarını belirtti. Açıklamada, "Westminster'daki (Londra'daki Birleşik Krallık parlamentosu) ana partilerin pozisyonu göz önüne alındığında, İskoçya için AB'ye dönüşün tek yolu bağımsız bir ülke olmaktır" denildi.Fakat Britanya'nın diğer ana partileri olan Muhafazakarlar, İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar'ın hiçbiri şu anda Birleşik Krallık'ın AB'ye yeniden katılmasını savunmadığı aktarılıyor. İskoçya'da 2016 yapılan Brexit sonucu, Birleşik Krallık'ın bir parçası olarak AB'den ayrılmıştı. Birleşik Krallık bir bütün olarak az farkla ayrılma yönünde oy kullanmış olsa da, İskoçya ezici bir çoğunlukla AB'nin bir parçası olarak kalma yönünde oy kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221123/britanya-yuksek-mahkemesi-iskocya-londranin-rizasi-olmadan-bagimsizlik-referandumu-duzenleyemez-1063757029.html
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iskoçya, iskoçya ulusal partisi (snp), iskoçya bağımsızlık referandumu, ingiltere, birleşik krallık, birleşik krallık parlamentosu
iskoçya, iskoçya ulusal partisi (snp), iskoçya bağımsızlık referandumu, ingiltere, birleşik krallık, birleşik krallık parlamentosu
İskoçya hükümeti: Bağımsızlıktan sonra hızlıca AB'ye katılacağız
İskoç Ulusal Partisi (SNP) liderliğindeki yönetim, İskoçya'nın bağımsızlıktan sonra 'mümkün olan en kısa sürede AB'ye yeniden katılmak için başvuruda bulunacağını belirtti.
Birleşik Krallık'tan ayrılıp bağımsız İskoçya fikri üzerine kurulmuş Avrupa Birliği yönetimi destekçisi SNP yönetimi, referandum yapılıp ülkenin bağımsızlığına kavuşması gerçekleşirse tekrardan AB'ye başvuracaklarını belirtti. Açıklamada, "Westminster'daki (Londra'daki Birleşik Krallık parlamentosu) ana partilerin pozisyonu göz önüne alındığında, İskoçya için AB'ye dönüşün tek yolu bağımsız bir ülke olmaktır" denildi.
Fakat Britanya'nın diğer ana partileri olan Muhafazakarlar, İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar'ın hiçbiri şu anda Birleşik Krallık'ın AB'ye yeniden katılmasını savunmadığı aktarılıyor.
İskoçya'da 2016 yapılan Brexit sonucu, Birleşik Krallık'ın bir parçası olarak AB'den ayrılmıştı. Birleşik Krallık bir bütün olarak az farkla ayrılma yönünde oy kullanmış olsa da, İskoçya ezici bir çoğunlukla AB'nin bir parçası olarak kalma yönünde oy kullanmıştı.