İskoçya hükümeti: Bağımsızlıktan sonra hızlıca AB'ye katılacağız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
09:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
30 DAKİKA
Deprem yardımları seçim için satıldı mı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal medya fenomenleri üzerinden kara para aklama
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
3 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka destekli insan kaynakları süper uygulaması geliştiren Türk girişimi
14:04
56 dk
ANKARA FARKI
Metin Külünk’ten çağrı: Herkes Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulunsun
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: “Rus ordusu tüm cephe hattı boyunca taarruza geçti”
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: ‘Ukrayna'ya yönelik yardım paketleri küçülüyor’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Gazze'ye 21 ton daha insani yardım gönderdi
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Müslümanları, Filistinli sığınmacılara yardım etmeye hazır’
19:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: 'AYM'den rahatsızlık belki 10 sene önce bir şey ifade ediyordu'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye'nin en mutlu ili Sinop
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTANIN KEYFİ
Sinema dünyasında zombi teması
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Sporda öne çıkan başlıklar
15:30
4 dk
TİYATRONUN 'YILDIZ'I
Türk tiyatrosunda bir ekol haline gelmişti
15:39
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
'Hamas ve İsrail, serbest bırakılacak rehinelerin sayısı üzerinde anlaşamıyor'
17:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Akkuyu Nükleer: Enflasyon, inşaat süresini etkilemeyecek
18:17
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Batı, Zelenskiy'yi uyardı
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in 'geleceğini' parlak görmedi
18:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Rus Ermitaj Müzesi'nden Cumhuriyet'in 100. yılı için iki sergi
19:14
2 dk
SESLİ HABER
BM: ‘Gazze'deki savaş soykırıma dönüşebilir’
19:25
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘İsrail ordusu Şifa Hastanesi’nde Hamas izlerine rastlamadı’
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Katar medyası: İsrail ordusu, Batı Şeria'daki İbn-i Sina Hastanesi'ni kuşattı
19:52
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: ‘ABD'de yapılan zirvede Ukrayna meselesi arka planda kaldı’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Avrupalı uzman: ‘UCM, Türkiye'nin Netanyahu'ya yönelik suç duyurusundan kaçınamayacak’
20:18
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231117/iskocya-hukumeti-bagimsizligimi-kazandiktan-sonra-hizlica-abye-katilacagiz-1077512696.html
İskoçya hükümeti: Bağımsızlıktan sonra hızlıca AB'ye katılacağız
İskoçya hükümeti: Bağımsızlıktan sonra hızlıca AB'ye katılacağız
İskoç Ulusal Partisi (SNP) liderliğindeki yönetim, İskoçya'nın bağımsızlıktan sonra 'mümkün olan en kısa sürede AB'ye yeniden katılmak için başvuruda... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T20:03+0300
2023-11-17T20:03+0300
dünya
iskoçya
iskoçya ulusal partisi (snp)
iskoçya bağımsızlık referandumu
ingiltere
birleşik krallık
birleşik krallık parlamentosu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073216722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29e3b1855ae66681de01dbf68c2f408c.jpg
Birleşik Krallık'tan ayrılıp bağımsız İskoçya fikri üzerine kurulmuş Avrupa Birliği yönetimi destekçisi SNP yönetimi, referandum yapılıp ülkenin bağımsızlığına kavuşması gerçekleşirse tekrardan AB'ye başvuracaklarını belirtti. Açıklamada, "Westminster'daki (Londra'daki Birleşik Krallık parlamentosu) ana partilerin pozisyonu göz önüne alındığında, İskoçya için AB'ye dönüşün tek yolu bağımsız bir ülke olmaktır" denildi.Fakat Britanya'nın diğer ana partileri olan Muhafazakarlar, İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar'ın hiçbiri şu anda Birleşik Krallık'ın AB'ye yeniden katılmasını savunmadığı aktarılıyor. İskoçya'da 2016 yapılan Brexit sonucu, Birleşik Krallık'ın bir parçası olarak AB'den ayrılmıştı. Birleşik Krallık bir bütün olarak az farkla ayrılma yönünde oy kullanmış olsa da, İskoçya ezici bir çoğunlukla AB'nin bir parçası olarak kalma yönünde oy kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221123/britanya-yuksek-mahkemesi-iskocya-londranin-rizasi-olmadan-bagimsizlik-referandumu-duzenleyemez-1063757029.html
iskoçya
ingiltere
birleşik krallık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073216722_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0780e66cfb617330051b28fc854dadf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iskoçya, iskoçya ulusal partisi (snp), iskoçya bağımsızlık referandumu, ingiltere, birleşik krallık, birleşik krallık parlamentosu
iskoçya, iskoçya ulusal partisi (snp), iskoçya bağımsızlık referandumu, ingiltere, birleşik krallık, birleşik krallık parlamentosu

İskoçya hükümeti: Bağımsızlıktan sonra hızlıca AB'ye katılacağız

20:03 17.11.2023
© AA / Ewan BootmanMonarşi karşıtları, İngiltere Kralı 3. Charles’ı ilk İskoçya ziyaretinde protesto etti
Monarşi karşıtları, İngiltere Kralı 3. Charles’ı ilk İskoçya ziyaretinde protesto etti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© AA / Ewan Bootman
Abone ol
İskoç Ulusal Partisi (SNP) liderliğindeki yönetim, İskoçya'nın bağımsızlıktan sonra 'mümkün olan en kısa sürede AB'ye yeniden katılmak için başvuruda bulunacağını belirtti.
Birleşik Krallık'tan ayrılıp bağımsız İskoçya fikri üzerine kurulmuş Avrupa Birliği yönetimi destekçisi SNP yönetimi, referandum yapılıp ülkenin bağımsızlığına kavuşması gerçekleşirse tekrardan AB'ye başvuracaklarını belirtti. Açıklamada, "Westminster'daki (Londra'daki Birleşik Krallık parlamentosu) ana partilerin pozisyonu göz önüne alındığında, İskoçya için AB'ye dönüşün tek yolu bağımsız bir ülke olmaktır" denildi.
Fakat Britanya'nın diğer ana partileri olan Muhafazakarlar, İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar'ın hiçbiri şu anda Birleşik Krallık'ın AB'ye yeniden katılmasını savunmadığı aktarılıyor.
İskoçya'da 2016 yapılan Brexit sonucu, Birleşik Krallık'ın bir parçası olarak AB'den ayrılmıştı. Birleşik Krallık bir bütün olarak az farkla ayrılma yönünde oy kullanmış olsa da, İskoçya ezici bir çoğunlukla AB'nin bir parçası olarak kalma yönünde oy kullanmıştı.
İskoçya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
DÜNYA
Britanya Yüksek Mahkemesi: İskoçya, Londra'nın rızası olmadan bağımsızlık referandumu düzenleyemez
23 Kasım 2022, 16:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала