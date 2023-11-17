https://sputniknews.com.tr/20231117/ermenistanda-universitede-patlama-1-olu-3-yarali-1077504344.html
Ermenistan’da üniversitede patlama: 1 ölü 3 yaralı
Ermenistan’da üniversitede patlama: 1 ölü 3 yaralı
Ermenistan’da yer alan Erivan Devlet Üniversitesi’nin kimya bölümünde meydana gelen patlama meydana geldi. Patlama 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T16:43+0300
2023-11-17T16:43+0300
2023-11-17T16:48+0300
dünya
ermenistan
üniversite
patlama
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Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bulunan devlet üniversitesinin kimya bölümünde patlama meydana geldi.Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama sonrası binada yangın çıktığı ve olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.Olay yerinde yapılan incelemede bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise vücudunda yanıklar oluştuğu ifade edildi.Ermenistan İçişleri Bakanlığı, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
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Ermenistan’da üniversitede patlama
Ermenistan’da üniversitede patlama
2023-11-17T16:43+0300
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ermenistan, üniversite, patlama, видео
ermenistan, üniversite, patlama, видео
Ermenistan’da üniversitede patlama: 1 ölü 3 yaralı
16:43 17.11.2023 (güncellendi: 16:48 17.11.2023)
Ermenistan’da yer alan Erivan Devlet Üniversitesi’nin kimya bölümünde meydana gelen patlama meydana geldi. Patlama 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bulunan devlet üniversitesinin kimya bölümünde patlama meydana geldi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama sonrası binada yangın çıktığı ve olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Olay yerinde yapılan incelemede bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise vücudunda yanıklar oluştuğu ifade edildi.
Ermenistan İçişleri Bakanlığı, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.