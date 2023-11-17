https://sputniknews.com.tr/20231117/ermenistanda-universitede-patlama-1-olu-3-yarali-1077504344.html

Ermenistan’da üniversitede patlama: 1 ölü 3 yaralı

Ermenistan’da üniversitede patlama: 1 ölü 3 yaralı

Ermenistan’da yer alan Erivan Devlet Üniversitesi’nin kimya bölümünde meydana gelen patlama meydana geldi. Patlama 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

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patlama

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Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bulunan devlet üniversitesinin kimya bölümünde patlama meydana geldi.Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama sonrası binada yangın çıktığı ve olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.Olay yerinde yapılan incelemede bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise vücudunda yanıklar oluştuğu ifade edildi.Ermenistan İçişleri Bakanlığı, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

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ermenistan, üniversite, patlama, видео