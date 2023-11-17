https://sputniknews.com.tr/20231117/duma-vekili-seremet-ukraynaya-verilen-destek-abdnin-cokusune-yol-acabilir-1077487079.html
Duma vekili Şeremet: Ukrayna'ya verilen destek ABD'nin çöküşüne yol açabilir
Duma vekili Şeremet: Ukrayna'ya verilen destek ABD'nin çöküşüne yol açabilir
Duma vekili Şeremet, Ukrayna'ya verilen desteğin ABD'nin çöküşüne yol açabileceğini dile getirdi. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T13:21+0300
2023-11-17T13:21+0300
2023-11-17T13:21+0300
ukrayna krizi
mihail şeremet
duma
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
ukrayna
abd
ukrayna ordusu
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Mihail Şeremet Sputnik'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya desteğin Amerikan toplumunda protestolara ve ABD'nin parçalanmasına yol açabileceğini söyledi.Şeremet yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Şeremet açıklamasında, Ukrayna'ya verilen desteğin ABD'ye kötü dönüşleri olabileceğini vurgulayarak bunun nedeninin 'Biden'in halk karşıtı rejimi' olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231030/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-abdnin-destegine-bagimli-olan-ukrayna-para-istemeye-devam-ediyor-1076890869.html
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mihail şeremet, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ukrayna, abd, ukrayna ordusu
mihail şeremet, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ukrayna, abd, ukrayna ordusu
Duma vekili Şeremet: Ukrayna'ya verilen destek ABD'nin çöküşüne yol açabilir
Duma vekili Şeremet, Ukrayna'ya verilen desteğin ABD'nin çöküşüne yol açabileceğini dile getirdi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Mihail Şeremet Sputnik'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya desteğin Amerikan toplumunda protestolara ve ABD'nin parçalanmasına yol açabileceğini söyledi.
Şeremet yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Ukrayna'yı desteklemek ABD ekonomisinin daha da uçuruma sürüklenmesine ve zaten olabildiğince borç batağına saplanmış olan sıradan Amerikalıların protestolarının artmasına yol açabilir ve ülkeyi sivil itaatsizlik kaosunun daha da derinlerine sürükleyebilir. Bu da ülkenin daha bağımsız ve vatandaşlarına sadık devletlere bölünmesinin ön koşullarını yaratacaktır.
Şeremet açıklamasında, Ukrayna'ya verilen desteğin ABD'ye kötü dönüşleri olabileceğini vurgulayarak bunun nedeninin 'Biden'in halk karşıtı rejimi' olduğunun altını çizdi.