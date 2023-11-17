Duma vekili Şeremet: Ukrayna'ya verilen destek ABD'nin çöküşüne yol açabilir

Ukrayna'yı desteklemek ABD ekonomisinin daha da uçuruma sürüklenmesine ve zaten olabildiğince borç batağına saplanmış olan sıradan Amerikalıların protestolarının artmasına yol açabilir ve ülkeyi sivil itaatsizlik kaosunun daha da derinlerine sürükleyebilir. Bu da ülkenin daha bağımsız ve vatandaşlarına sadık devletlere bölünmesinin ön koşullarını yaratacaktır.