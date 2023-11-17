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Dolar/TL'de yeni rekor
Dolar/TL'de yeni rekor
İstanbul serbest piyasada dolar 28,6990 liradan, euro 31,1480 liradan güne başladı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 28,6970 liradan alınan dolar, 28,6990 liradan satılıyor. 31,1460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,1480 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,6750 lira, euronun satış fiyatı ise 31,1460 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 830 lira, çeyrek altın 2 bin 965 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 827 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1983 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.662 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.66 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.66 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 36.443 dolar seviyesinde.
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dolar/tl'de yeni rekor,dolar rekor,dolar ne kadar,euro kaç tl,euro rekor,gram altın fiyatları

Dolar/TL'de yeni rekor

09:51 17.11.2023
© AFP 2023 / VASILY MAXIMOVDolar- Euro
Dolar- Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© AFP 2023 / VASILY MAXIMOV
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,6990 liradan, euro 31,1480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,6970 liradan alınan dolar, 28,6990 liradan satılıyor. 31,1460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,1480 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,6750 lira, euronun satış fiyatı ise 31,1460 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 830 lira, çeyrek altın 2 bin 965 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 827 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1983 dolardan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.662 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 77.66 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.66 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 36.443 dolar seviyesinde.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
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