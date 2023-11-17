https://sputniknews.com.tr/20231117/deniz-kuvvetleri-komutani-oramiral-tatlioglu-karadenize-natonun-girmesini-istemiyoruz-1077507194.html
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu: Karadeniz'e NATO'nun girmesini istemiyoruz
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu: Karadeniz'e NATO'nun girmesini istemiyoruz
Deniz Astsubay Okulları'nın kuruluşunun 133. yılında katılanyapan Tatlıoğlu, törende konuşma yaptı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T18:11+0300
2023-11-17T18:11+0300
2023-11-17T18:13+0300
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karadeniz
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Deniz Astsubay Okulları'nın kuruluşunun 133. yıl dönümü nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye'nin çevresinde yaşanan olaylar ve Deniz Kuvvetleri olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Amacımız şu, Montrö'ye uyulsun. Biz Karadeniz'de bütün güvenliği sağlarız Türkiye olarak. Karadeniz'i bir Orta Doğu'ya çevirmesinler. Herhangi bir ülke veya NATO'nun girmesini istemiyoruz" dedi.Son dönemde Karadeniz'de çok önemli ekonomik gelişmeler yaşandığını ve Batı Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğal gazın bulunduğunu hatırlatan Tatlıoğlu, şunları söyledi: 'Karadeniz'i bir Orta Doğu'ya çevirmesinler'Ukrayna krizi'nden dolayı '400'ün üzerinde Karadeniz'e dökülen mayın' olduğunu hatırlatan Tatlıoğlu, bunlardan 17 tanesinin Türk sahillerine geldiğini söyledi. Mayınların sondaj gemilerine zarar vermemesi için çabaladıklarını anlatan Tatlıoğlu, şöyle konuştu:'Yunanistan sürekli olarak gerginliği artırıcı faaliyetlerde bulunuyor'Ege Denizi'nde tarih boyunca Yunan egemenliğinin olmadığına dikkati çeken Tatlıoğlu, tarih içinde Ege'de yaşananları anlattı. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Yunanistan ile 8 tane temel sorun olduğunu, bunun 7'sinin Deniz Kuvvetleri ile ilgili olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak adaların kendilerine ait olduğunu kanıtlamaya çalıştığını söyleyen Tatlıoğlu, "Sürekli tacizde bulunuyor. Deniz karakol uçaklarımız, uçaklarımız, helikopterlerimize, gemilerimize. Toplamda 32 tane taciz var ve bu tacizler artarak devam ediyor. Biz Libya'daki meşru hükümeti destekliyoruz. Ancak Fransa ve Yunanistan bu desteğimize engel olmak maksadıyla bir harekat başlattı. Bu harekatta bizim Libya'ya, meşru hükümetine verdiğimiz desteği azaltmaya çalışıyor. Bu nedenle de Libya’nın kuzeyinde bir harekat icra ederek bizim Libya ile olan irtibatımızı kesmeye çalışıyor. Yine başka gerginliği tırmandırıcı faaliyeti ise Ege Denizi’nde muhtelif sahalar ilan ederek, ben bu sahalarda eğitim yapacağım diyerek bizim Ege Denizi’ni kullanmamızı engelliyor" ifadelerini kullandı.'Ortak tatbikatlar yaparak Türk Deniz Kuvvetleri’ni, bizleri caydırma niyetindeler'Akdeniz’de de muhtelif sorunların yaşandığına vurgu yapan Tatlıoğlu, Doğu Akdeniz’de 3 havzada ciddi miktarda doğal gaz ve petrol bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle Doğu Akdeniz’de bir güç mücadelesinin yaşandığını dile getiren Tatlıoğlu, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20231013/rusya-karadeniz-filosundan-sivastopol-korfezinde-insansiz-hucumbot-ve-mayin-tatbikati-1076311269.html
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ukrayna, ukrayna krizi, karadeniz, türkiye, nato, güvenlik, mayın, donanma, ordu, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan ordusu, yunanistan hava kuvvetleri, akdeniz’de türkiye-yunanistan gerilimi
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu: Karadeniz'e NATO'nun girmesini istemiyoruz
18:11 17.11.2023 (güncellendi: 18:13 17.11.2023)
Deniz Astsubay Okulları'nın kuruluşunun 133. yılında katılanyapan Tatlıoğlu, törende konuşma yaptı.
Deniz Astsubay Okulları'nın kuruluşunun 133. yıl dönümü nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye'nin çevresinde yaşanan olaylar ve Deniz Kuvvetleri olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Amacımız şu, Montrö'ye uyulsun. Biz Karadeniz'de bütün güvenliği sağlarız Türkiye olarak. Karadeniz'i bir Orta Doğu'ya çevirmesinler. Herhangi bir ülke veya NATO'nun girmesini istemiyoruz" dedi.
Son dönemde Karadeniz'de çok önemli ekonomik gelişmeler yaşandığını ve Batı Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğal gazın bulunduğunu hatırlatan Tatlıoğlu, şunları söyledi:
"Şu anda ekonomik anlamda da Karadeniz bizler için daha da büyük bir öneme sahip. Biz Karadeniz'de faaliyetlerin sürdürmek için sürekli varlık gösteriyoruz. Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın idamesi için artarak gemilerimizle bölgede bulunmaya devam ediyoruz. Karadeniz bölgesinde muhtelif sıkıntılar var, biliyorsunuz. 2008 senesinde Gürcistan ve Rusya ile başlayan gerilimler Güney Osetya, Kuzey Osetya problemleri, Abhazya yine aynı şekilde problemleri, Kırım'ın işgal edilmesi 2014, 2018 Kerç Boğazı, yine 2022'de başlayan Ukrayna Rusya Savaşı Karadeniz'deki jeopolitik mücadelede yeni bir dönem başlattı. Bildiğiniz gibi NATO, Karadeniz'de bazı tedbirler almaya çalışıyor. Ancak Karadeniz'de bu tedbirleri biz kendimiz alacağımızı ifade edip NATO'yu veya Amerika'yı Karadeniz'e istemediğimizi beyan ediyoruz"
'Karadeniz'i bir Orta Doğu'ya çevirmesinler'
Ukrayna krizi'nden dolayı '400'ün üzerinde Karadeniz'e dökülen mayın' olduğunu hatırlatan Tatlıoğlu, bunlardan 17 tanesinin Türk sahillerine geldiğini söyledi. Mayınların sondaj gemilerine zarar vermemesi için çabaladıklarını anlatan Tatlıoğlu, şöyle konuştu:
"Dolayısıyla Karadeniz'de çok ciddi bir mücadele içindeyiz. Karadeniz'de tahıl koridorunu da biz güvenlik altına alıyoruz. Her ne kadar tahıl koridoru 2023'te kapanmış olsa da tekrar açılması için girişimler devam ediyor. Bu tahıl koridorundaki bütün mayınla ilgili tehlikeleri Deniz Kuvvetleri olarak bertaraf ediyoruz.
'Yunanistan sürekli olarak gerginliği artırıcı faaliyetlerde bulunuyor'
Ege Denizi'nde tarih boyunca Yunan egemenliğinin olmadığına dikkati çeken Tatlıoğlu, tarih içinde Ege'de yaşananları anlattı. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Yunanistan ile 8 tane temel sorun olduğunu, bunun 7'sinin Deniz Kuvvetleri ile ilgili olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:
"Bunların çözülmesiyle ilgili çaba harcamak yerine Yunanistan sürekli olarak gerginliği artırıcı faaliyetlerde bulunuyor. Örneğin savunma bütçesini gittikçe artırıyor. Fransa'da Belharra Sınıfı 4 tane fırkateyn alıyor. 18 alacaktı 6 tane daha arttırdı 24 tane Rafale uçak alıyor. ABD, batıda komşumuz oldu. 3 büyük üssü var şu an Yunanistan’da. Gayri askeri statüdeki adalar var. 23 adet bu adalar, bunun 19 tanesini silahlandırdı. Egemenliği, aidiyeti tartışmalı olan adalarımız ve kayalıklarımız var. Bunlara kendi adalarıymış gibi ziyaret tertipleyerek kendilerinin gibi göstermeye çalışıyorlar. Bir taraftan uygun ortam bulununca kendi stratejilerini dikte etmeye çalışıyorlar. Yunanistan batısındaki karasularına 2020 yılında 12 mile çıkarttı. Şu mesajı vermeye çalışıyor. Fırsatını bulursam Ege’de de 12 mile çıkaracağım."
Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak adaların kendilerine ait olduğunu kanıtlamaya çalıştığını söyleyen Tatlıoğlu, "Sürekli tacizde bulunuyor. Deniz karakol uçaklarımız, uçaklarımız, helikopterlerimize, gemilerimize. Toplamda 32 tane taciz var ve bu tacizler artarak devam ediyor. Biz Libya'daki meşru hükümeti destekliyoruz. Ancak Fransa ve Yunanistan bu desteğimize engel olmak maksadıyla bir harekat başlattı. Bu harekatta bizim Libya'ya, meşru hükümetine verdiğimiz desteği azaltmaya çalışıyor. Bu nedenle de Libya’nın kuzeyinde bir harekat icra ederek bizim Libya ile olan irtibatımızı kesmeye çalışıyor. Yine başka gerginliği tırmandırıcı faaliyeti ise Ege Denizi’nde muhtelif sahalar ilan ederek, ben bu sahalarda eğitim yapacağım diyerek bizim Ege Denizi’ni kullanmamızı engelliyor" ifadelerini kullandı.
'Ortak tatbikatlar yaparak Türk Deniz Kuvvetleri’ni, bizleri caydırma niyetindeler'
Akdeniz’de de muhtelif sorunların yaşandığına vurgu yapan Tatlıoğlu, Doğu Akdeniz’de 3 havzada ciddi miktarda doğal gaz ve petrol bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle Doğu Akdeniz’de bir güç mücadelesinin yaşandığını dile getiren Tatlıoğlu, şöyle devam etti:
"Doğu Akdeniz’de hiçbir devlet, tek başına deniz yetki alanı ilan edemez. Çünkü çok fazla ülke var ve birbirine kilit halinde yetki alanları var. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Kıbrıs’ın güneyinde, Yunanistan Girit’in güneyinde muhtelif deniz yetki alanları ilan ederek oradaki zenginliklere tek başına sahip olmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Mısır, Türkiye’nin karşısında bir blok oluşturmuş durumda. Bu bloğa da en büyük desteği Fransa ve Amerika veriyor. Bu destekle Türkiye’ye bir bloklaşma içindeler. Ortak tatbikatlar yaparak Türk Deniz Kuvvetleri’ni, bizleri caydırma niyetindeler. Yunanistan’ın amacı bölgesel liderlik rolünü ele almak. Yunanistan yapmış olduğu bütün uygulamalarda çifte standartlı bir uygulama içinde. Örneğin İtalya ila deniz yetki alanlarını belirlerken kendi adalarına deniz yetki alanı vermiyor, adaların yetki denizalanı yok diyor. Bizle böyle bir anlaşma yapacağı zaman 10 kilometrekarelik Meis adasına 41 bin kilometrekare deniz yetki alanı istiyor."