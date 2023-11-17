https://sputniknews.com.tr/20231117/deniz-kuvvetleri-komutani-oramiral-tatlioglu-karadenize-natonun-girmesini-istemiyoruz-1077507194.html

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu: Karadeniz'e NATO'nun girmesini istemiyoruz

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu: Karadeniz'e NATO'nun girmesini istemiyoruz

Deniz Astsubay Okulları'nın kuruluşunun 133. yılında katılanyapan Tatlıoğlu, törende konuşma yaptı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

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Deniz Astsubay Okulları'nın kuruluşunun 133. yıl dönümü nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye'nin çevresinde yaşanan olaylar ve Deniz Kuvvetleri olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Amacımız şu, Montrö'ye uyulsun. Biz Karadeniz'de bütün güvenliği sağlarız Türkiye olarak. Karadeniz'i bir Orta Doğu'ya çevirmesinler. Herhangi bir ülke veya NATO'nun girmesini istemiyoruz" dedi.Son dönemde Karadeniz'de çok önemli ekonomik gelişmeler yaşandığını ve Batı Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğal gazın bulunduğunu hatırlatan Tatlıoğlu, şunları söyledi: 'Karadeniz'i bir Orta Doğu'ya çevirmesinler'Ukrayna krizi'nden dolayı '400'ün üzerinde Karadeniz'e dökülen mayın' olduğunu hatırlatan Tatlıoğlu, bunlardan 17 tanesinin Türk sahillerine geldiğini söyledi. Mayınların sondaj gemilerine zarar vermemesi için çabaladıklarını anlatan Tatlıoğlu, şöyle konuştu:'Yunanistan sürekli olarak gerginliği artırıcı faaliyetlerde bulunuyor'Ege Denizi'nde tarih boyunca Yunan egemenliğinin olmadığına dikkati çeken Tatlıoğlu, tarih içinde Ege'de yaşananları anlattı. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Yunanistan ile 8 tane temel sorun olduğunu, bunun 7'sinin Deniz Kuvvetleri ile ilgili olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak adaların kendilerine ait olduğunu kanıtlamaya çalıştığını söyleyen Tatlıoğlu, "Sürekli tacizde bulunuyor. Deniz karakol uçaklarımız, uçaklarımız, helikopterlerimize, gemilerimize. Toplamda 32 tane taciz var ve bu tacizler artarak devam ediyor. Biz Libya'daki meşru hükümeti destekliyoruz. Ancak Fransa ve Yunanistan bu desteğimize engel olmak maksadıyla bir harekat başlattı. Bu harekatta bizim Libya'ya, meşru hükümetine verdiğimiz desteği azaltmaya çalışıyor. Bu nedenle de Libya’nın kuzeyinde bir harekat icra ederek bizim Libya ile olan irtibatımızı kesmeye çalışıyor. Yine başka gerginliği tırmandırıcı faaliyeti ise Ege Denizi’nde muhtelif sahalar ilan ederek, ben bu sahalarda eğitim yapacağım diyerek bizim Ege Denizi’ni kullanmamızı engelliyor" ifadelerini kullandı.'Ortak tatbikatlar yaparak Türk Deniz Kuvvetleri’ni, bizleri caydırma niyetindeler'Akdeniz’de de muhtelif sorunların yaşandığına vurgu yapan Tatlıoğlu, Doğu Akdeniz’de 3 havzada ciddi miktarda doğal gaz ve petrol bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle Doğu Akdeniz’de bir güç mücadelesinin yaşandığını dile getiren Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20231013/rusya-karadeniz-filosundan-sivastopol-korfezinde-insansiz-hucumbot-ve-mayin-tatbikati-1076311269.html

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