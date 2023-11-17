https://sputniknews.com.tr/20231117/dalgin-kurye-sitenin-havuzuna-dustu-1077501696.html
Dalgın kurye sitenin havuzuna düştü
Dalgın kurye sitenin havuzuna düştü
Bursa'da bir kurye, gönderi teslim etmek için girdiği sitede önündeki yüzme havuzunu görmeyerek suya düştü. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T15:28+0300
2023-11-17T15:28+0300
2023-11-17T15:28+0300
yaşam
video
kurye
yüzme havuzu
bursa
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan bir siteye kargoyu teslim etmek isteyen kurye önünde yer alan yüzme havuzunu görmeyerek havuzun içine düştü. Şaşkınlık içerisinde havuzdan çıkan kurye taşıdığı paketi suda görünce üzüntü yaşadı.Kuryenin yaşadığı iş kazası sitenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
bursa
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dalgın kurye suya düştü
dalgın kurye suya düştü
2023-11-17T15:28+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
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video, kurye, yüzme havuzu, bursa, видео
video, kurye, yüzme havuzu, bursa, видео
Dalgın kurye sitenin havuzuna düştü
Bursa'da bir kurye, gönderi teslim etmek için girdiği sitede önündeki yüzme havuzunu görmeyerek suya düştü.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan bir siteye kargoyu teslim etmek isteyen kurye önünde yer alan yüzme havuzunu görmeyerek havuzun içine düştü.
Şaşkınlık içerisinde havuzdan çıkan kurye taşıdığı paketi suda görünce üzüntü yaşadı.
Kuryenin yaşadığı iş kazası sitenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.