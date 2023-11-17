https://sputniknews.com.tr/20231117/ankarada-dogal-gaz-patlamasi-1-yarali-1077493960.html
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Ankara Sincan'da bir iş yerinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T12:44+0300
2023-11-17T12:44+0300
2023-11-17T12:44+0300
yaşam
video
ankara
doğal gaz
doğal gaz patlaması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/11/1077494271_184:0:1450:712_1920x0_80_0_0_ed1ca9689280cc79155db0fcff3e19a3.png
Ankara'nın Sincan ilçesindeki Atatürk Mahallesi’nde bir binanın birinci katındaki iş yerinde yapılan tadilat sırasında patlama meydana geldi. Doğal gaz tesisatından kaynaklı olduğu belirtilen patlamada bir kişi hafif yaralandı.Patlamanın etkisiyle çevredeki birçok dükkan da hasar gördü.Olay yerine kısa sürede doğal gaz arıza ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/11/1077494271_342:0:1291:712_1920x0_80_0_0_83e2fae71e90b0b6d075f0f03a5cf420.png
Ankara'da doğal gaz patlaması
Ankara'da doğal gaz patlaması
2023-11-17T12:44+0300
true
PT0M32S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, ankara, doğal gaz, doğal gaz patlaması, видео
video, ankara, doğal gaz, doğal gaz patlaması, видео
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Ankara Sincan'da bir iş yerinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı.
Ankara'nın Sincan ilçesindeki Atatürk Mahallesi’nde bir binanın birinci katındaki iş yerinde yapılan tadilat sırasında patlama meydana geldi.
Doğal gaz tesisatından kaynaklı olduğu belirtilen patlamada bir kişi hafif yaralandı.
Patlamanın etkisiyle çevredeki birçok dükkan da hasar gördü.
Olay yerine kısa sürede doğal gaz arıza ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.