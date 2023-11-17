https://sputniknews.com.tr/20231117/ankarada-dogal-gaz-patlamasi-1-yarali-1077493960.html

Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Ankara Sincan'da bir iş yerinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

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doğal gaz

doğal gaz patlaması

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Ankara'nın Sincan ilçesindeki Atatürk Mahallesi’nde bir binanın birinci katındaki iş yerinde yapılan tadilat sırasında patlama meydana geldi. Doğal gaz tesisatından kaynaklı olduğu belirtilen patlamada bir kişi hafif yaralandı.Patlamanın etkisiyle çevredeki birçok dükkan da hasar gördü.Olay yerine kısa sürede doğal gaz arıza ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

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