https://sputniknews.com.tr/20231117/abdnin-florida-eyaletinde-yollar-gole-dondu-120-bin-ev-ve-is-yeri-elektriksiz-kaldi-1077495533.html
ABD'nin Florida eyaletinde yollar göle döndü: 120 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı
ABD'nin Florida eyaletinde yollar göle döndü: 120 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı
ABD’nin Florida eyaletinde etkili olan fırtınanın yol açtığı sağanak yağış yolları göle çevirdi. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T13:29+0300
2023-11-17T13:29+0300
2023-11-17T13:29+0300
dünya
video
florida
abd
sel
sağanak yağış
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ABD’nin Florida eyaletinin güneyinde şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış sonucu cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Seyir hakinde olan sürücüler göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.Fırtına ve yağış nedeniyle 120 bin ev ve iş yeri ise elektriksiz kaldı.
florida
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ABD'nin Florida eyaletinde yollar göle döndü
ABD'nin Florida eyaletinde yollar göle döndü
2023-11-17T13:29+0300
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PT0M58S
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feedback.tr@sputniknews.com
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video, florida, abd, видео, sel, sağanak yağış
video, florida, abd, видео, sel, sağanak yağış
ABD'nin Florida eyaletinde yollar göle döndü: 120 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı
ABD’nin Florida eyaletinde etkili olan fırtınanın yol açtığı sağanak yağış yolları göle çevirdi.
ABD’nin Florida eyaletinin güneyinde şiddetli fırtına etkili oldu.
Fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış sonucu cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi.
Seyir hakinde olan sürücüler göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.
Fırtına ve yağış nedeniyle 120 bin ev ve iş yeri ise elektriksiz kaldı.