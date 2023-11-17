https://sputniknews.com.tr/20231117/abdnin-florida-eyaletinde-yollar-gole-dondu-120-bin-ev-ve-is-yeri-elektriksiz-kaldi-1077495533.html

ABD'nin Florida eyaletinde yollar göle döndü: 120 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

ABD'nin Florida eyaletinde yollar göle döndü: 120 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

ABD’nin Florida eyaletinde etkili olan fırtınanın yol açtığı sağanak yağış yolları göle çevirdi. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T13:29+0300

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ABD’nin Florida eyaletinin güneyinde şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış sonucu cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Seyir hakinde olan sürücüler göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.Fırtına ve yağış nedeniyle 120 bin ev ve iş yeri ise elektriksiz kaldı.

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ABD'nin Florida eyaletinde yollar göle döndü ABD'nin Florida eyaletinde yollar göle döndü 2023-11-17T13:29+0300 true PT0M58S

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video, florida, abd, видео, sel, sağanak yağış