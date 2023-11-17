https://sputniknews.com.tr/20231117/abdden-balkan-ulkelerinin-vatandaslarina-ve-sirketlerine-rusya-yaptirimi-1077481391.html
ABD’den Balkan ülkelerinin vatandaşlarına ve şirketlerine ‘Rusya’ yaptırımı
ABD’den Balkan ülkelerinin vatandaşlarına ve şirketlerine ‘Rusya’ yaptırımı
ABD Hazine Bakanlığı, Balkan ülkelerinden 10 kişi ve 18 şirkete karşı, Rusya’yla bağlantıları nedeniyle yaptırım kararı alındığını duyurdu. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T02:56+0300
2023-11-17T02:56+0300
2023-11-17T02:56+0300
ukrayna krizi
abd
abd
rusya
yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) bugün, ABD Başkanı’nın Batı Balkanlar’la ilgili emri ve Rusya’yla ilgili emri uyarınca sekiz kişi ve altı şirketi listeye dahil etti. Koordineli eylemler kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı da iki kişi ve 12 şirketi Rusya’yla ilgili yaptırım listesine dahil etti” ifadesine yer verildi.Yaptırım uygulanan kişiler arasında Sırbistan Enerji Bakanı Petar Dokic ve Sırp sağcı politikacı Misa Vacic’in adları geçiyor.
https://sputniknews.com.tr/20231117/abd-rusya-karsiti-yaptirimlar-listesini-bir-kez-daha-genisletti-1077479319.html
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abd, abd, rusya, yaptırım
abd, abd, rusya, yaptırım
ABD’den Balkan ülkelerinin vatandaşlarına ve şirketlerine ‘Rusya’ yaptırımı
ABD Hazine Bakanlığı, Balkan ülkelerinden 10 kişi ve 18 şirkete karşı, Rusya’yla bağlantıları nedeniyle yaptırım kararı alındığını duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) bugün, ABD Başkanı’nın Batı Balkanlar’la ilgili emri ve Rusya’yla ilgili emri uyarınca sekiz kişi ve altı şirketi listeye dahil etti. Koordineli eylemler kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı da iki kişi ve 12 şirketi Rusya’yla ilgili yaptırım listesine dahil etti” ifadesine yer verildi.
Yaptırım uygulanan kişiler arasında Sırbistan Enerji Bakanı Petar Dokic ve Sırp sağcı politikacı Misa Vacic’in adları geçiyor.