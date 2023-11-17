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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231117/abdden-balkan-ulkelerinin-vatandaslarina-ve-sirketlerine-rusya-yaptirimi-1077481391.html
ABD’den Balkan ülkelerinin vatandaşlarına ve şirketlerine ‘Rusya’ yaptırımı
ABD’den Balkan ülkelerinin vatandaşlarına ve şirketlerine ‘Rusya’ yaptırımı
ABD Hazine Bakanlığı, Balkan ülkelerinden 10 kişi ve 18 şirkete karşı, Rusya’yla bağlantıları nedeniyle yaptırım kararı alındığını duyurdu. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T02:56+0300
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ukrayna krizi
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abd
rusya
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ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) bugün, ABD Başkanı’nın Batı Balkanlar’la ilgili emri ve Rusya’yla ilgili emri uyarınca sekiz kişi ve altı şirketi listeye dahil etti. Koordineli eylemler kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı da iki kişi ve 12 şirketi Rusya’yla ilgili yaptırım listesine dahil etti” ifadesine yer verildi.Yaptırım uygulanan kişiler arasında Sırbistan Enerji Bakanı Petar Dokic ve Sırp sağcı politikacı Misa Vacic’in adları geçiyor.
https://sputniknews.com.tr/20231117/abd-rusya-karsiti-yaptirimlar-listesini-bir-kez-daha-genisletti-1077479319.html
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abd, abd, rusya, yaptırım
abd, abd, rusya, yaptırım

ABD’den Balkan ülkelerinin vatandaşlarına ve şirketlerine ‘Rusya’ yaptırımı

02:56 17.11.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов / Multimedya arşivine gidinABD + bayrağı
ABD + bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
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ABD Hazine Bakanlığı, Balkan ülkelerinden 10 kişi ve 18 şirkete karşı, Rusya’yla bağlantıları nedeniyle yaptırım kararı alındığını duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) bugün, ABD Başkanı’nın Batı Balkanlar’la ilgili emri ve Rusya’yla ilgili emri uyarınca sekiz kişi ve altı şirketi listeye dahil etti. Koordineli eylemler kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı da iki kişi ve 12 şirketi Rusya’yla ilgili yaptırım listesine dahil etti” ifadesine yer verildi.
Yaptırım uygulanan kişiler arasında Sırbistan Enerji Bakanı Petar Dokic ve Sırp sağcı politikacı Misa Vacic’in adları geçiyor.
Rusya- ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
DÜNYA
ABD, Rusya karşıtı yaptırımlar listesini bir kez daha genişletti
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