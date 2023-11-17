https://sputniknews.com.tr/20231117/abd-savunma-bakan-austin-rus-mevkidasi-soygu-ile-dogrudan-temasin-surdurulmesi-gerektigini-belirtti-1077487859.html

ABD Savunma Bakan Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile doğrudan temasın sürdürülmesi gerektiğini belirtti

ABD Savunma Bakan Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile doğrudan temasın sürdürülmesi gerektiğini belirtti

ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile doğrudan temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtti. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T14:49+0300

2023-11-17T14:49+0300

2023-11-17T14:49+0300

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abd savunma bakanlığı (pentagon)

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rusya savunma bakanlığı

sergey şoygu

ukrayna

ukrayna krizi

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile doğrudan temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.Austin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Rusya ve Ukrayna'da olup bitenlerin ortasında bile telefonu elime alıp Rus savunma bakanıyla konuşma fırsatı olduğunu ifade eden Austin, bu durumun krizlerle daha fazla başa çıkabilmek için korunması gereken kritik bir fırsat olduğunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230315/rusya-savunma-bakani-soygu-abdli-mevkidasi-austin-ile-telefonda-gorustu-1068312774.html

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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, ukrayna, ukrayna krizi