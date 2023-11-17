https://sputniknews.com.tr/20231117/abd-savunma-bakan-austin-rus-mevkidasi-soygu-ile-dogrudan-temasin-surdurulmesi-gerektigini-belirtti-1077487859.html
ABD Savunma Bakan Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile doğrudan temasın sürdürülmesi gerektiğini belirtti
ABD Savunma Bakan Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile doğrudan temasın sürdürülmesi gerektiğini belirtti
ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile doğrudan temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtti. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T14:49+0300
2023-11-17T14:49+0300
2023-11-17T14:49+0300
dünya
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abd savunma bakanlığı (pentagon)
lloyd austin
rusya
rusya savunma bakanlığı
sergey şoygu
ukrayna
ukrayna krizi
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile doğrudan temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.Austin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Rusya ve Ukrayna'da olup bitenlerin ortasında bile telefonu elime alıp Rus savunma bakanıyla konuşma fırsatı olduğunu ifade eden Austin, bu durumun krizlerle daha fazla başa çıkabilmek için korunması gereken kritik bir fırsat olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230315/rusya-savunma-bakani-soygu-abdli-mevkidasi-austin-ile-telefonda-gorustu-1068312774.html
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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, ukrayna, ukrayna krizi
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, ukrayna, ukrayna krizi
ABD Savunma Bakan Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile doğrudan temasın sürdürülmesi gerektiğini belirtti
ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile doğrudan temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile doğrudan temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
Austin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Dostlarımızla konuşabilmemiz gerektiği gibi düşmanlarımızla da konuşabilmemizin önemli olduğuna inanıyorum. Bu iletişim kanallarını açık tutmak önemli.
Rusya ve Ukrayna'da olup bitenlerin ortasında bile telefonu elime alıp Rus savunma bakanıyla konuşma fırsatı olduğunu ifade eden Austin, bu durumun krizlerle daha fazla başa çıkabilmek için korunması gereken kritik bir fırsat olduğunun altını çizdi.