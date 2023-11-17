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ABD Savunma Bakan Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile doğrudan temasın sürdürülmesi gerektiğini belirtti
ABD Savunma Bakan Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile doğrudan temasın sürdürülmesi gerektiğini belirtti
ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile doğrudan temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtti. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
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abd savunma bakanlığı (pentagon)
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile doğrudan temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.Austin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Rusya ve Ukrayna'da olup bitenlerin ortasında bile telefonu elime alıp Rus savunma bakanıyla konuşma fırsatı olduğunu ifade eden Austin, bu durumun krizlerle daha fazla başa çıkabilmek için korunması gereken kritik bir fırsat olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230315/rusya-savunma-bakani-soygu-abdli-mevkidasi-austin-ile-telefonda-gorustu-1068312774.html
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ABD Savunma Bakan Austin, Rus mevkidaşı Şoygu ile doğrudan temasın sürdürülmesi gerektiğini belirtti

14:49 17.11.2023
© AFP 2023Lloyd Austin
Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© AFP 2023
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ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile doğrudan temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile doğrudan temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
Austin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Dostlarımızla konuşabilmemiz gerektiği gibi düşmanlarımızla da konuşabilmemizin önemli olduğuna inanıyorum. Bu iletişim kanallarını açık tutmak önemli.
Rusya ve Ukrayna'da olup bitenlerin ortasında bile telefonu elime alıp Rus savunma bakanıyla konuşma fırsatı olduğunu ifade eden Austin, bu durumun krizlerle daha fazla başa çıkabilmek için korunması gereken kritik bir fırsat olduğunun altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
DÜNYA
Rusya Savunma Bakanı Şoygu ABD’li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
15 Mart, 21:34
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