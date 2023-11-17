https://sputniknews.com.tr/20231117/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ortadoguda-20-yil-oncesine-donemeyiz-1077498861.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ortadoğu'da 20 yıl öncesine dönemeyiz

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ortadoğu'da 20 yıl öncesine dönemeyiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ortadoğu'da 20 yıl öncesine dönülmemesi hususunda uyarıda bulundu. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

josep borrell

avrupa birliği

ortadoğu

abd

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ortadoğu'da tekrarlanan şiddet ve çatışma döngüleriyle '20 yıl öncesine dönülmemesi' konusunda uyardı.Borrell verdiği demeçte "Bugün önemli olan herkesin aklına bir barış sürecine girmemiz gerektiğini getirmektir" diyerek "Eğer bu şiddet döngüsünü durdurmazsak tekrar yaşanacak ve şimdi neredeyse unuttuğumuz bu sorunla başa çıkmak için bir fırsat, bir tür uyanma çağrısı var" dedi.Borrell açıkmasında ayrıca şu cümlelere yer verdi:Borrell'in açıkladığı Gazze planı, ABD'nin yanı sıra AB ve Arap dünyasının liderlik edeceği altı maddelik bir plana dayanıyor. Planda şu maddeler yer aldı:Borrell daha önce yaptığı açıklamada AB'nin çok uzun bir süre Ortadoğu'daki sorumluluğu ABD'ye devrettiğini söylemiş ve "Biz çok eksik kaldık" diye eklemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231010/israil-disisleri-bakanindan-borrelle-red-1076210023.html

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josep borrell, avrupa birliği, ortadoğu, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas