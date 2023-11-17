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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ortadoguda-20-yil-oncesine-donemeyiz-1077498861.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ortadoğu'da 20 yıl öncesine dönemeyiz
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ortadoğu'da 20 yıl öncesine dönemeyiz
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ortadoğu'da 20 yıl öncesine dönülmemesi hususunda uyarıda bulundu. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T15:11+0300
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israil- filistin çatışması
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ortadoğu'da tekrarlanan şiddet ve çatışma döngüleriyle '20 yıl öncesine dönülmemesi' konusunda uyardı.Borrell verdiği demeçte "Bugün önemli olan herkesin aklına bir barış sürecine girmemiz gerektiğini getirmektir" diyerek "Eğer bu şiddet döngüsünü durdurmazsak tekrar yaşanacak ve şimdi neredeyse unuttuğumuz bu sorunla başa çıkmak için bir fırsat, bir tür uyanma çağrısı var" dedi.Borrell açıkmasında ayrıca şu cümlelere yer verdi:Borrell'in açıkladığı Gazze planı, ABD'nin yanı sıra AB ve Arap dünyasının liderlik edeceği altı maddelik bir plana dayanıyor. Planda şu maddeler yer aldı:Borrell daha önce yaptığı açıklamada AB'nin çok uzun bir süre Ortadoğu'daki sorumluluğu ABD'ye devrettiğini söylemiş ve "Biz çok eksik kaldık" diye eklemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231010/israil-disisleri-bakanindan-borrelle-red-1076210023.html
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josep borrell, avrupa birliği, ortadoğu, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ortadoğu'da 20 yıl öncesine dönemeyiz

15:11 17.11.2023
© İHA / Georgi LicovskiJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© İHA / Georgi Licovski
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ortadoğu'da 20 yıl öncesine dönülmemesi hususunda uyarıda bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ortadoğu'da tekrarlanan şiddet ve çatışma döngüleriyle '20 yıl öncesine dönülmemesi' konusunda uyardı.
Borrell verdiği demeçte "Bugün önemli olan herkesin aklına bir barış sürecine girmemiz gerektiğini getirmektir" diyerek "Eğer bu şiddet döngüsünü durdurmazsak tekrar yaşanacak ve şimdi neredeyse unuttuğumuz bu sorunla başa çıkmak için bir fırsat, bir tür uyanma çağrısı var" dedi.
Borrell açıkmasında ayrıca şu cümlelere yer verdi:
Arap dünyasıyla barışın yeterli olduğuna inanıyoruz ama bu yeterli değil, barışın Filistinlilerin kendileriyle yapılması gerekiyor. Yapılması gereken ilk şey Gazze'deki durumu nasıl yöneteceğimizi düşünmeye başlamaktır. Gazze savaşı yavaş yavaş azaldığında, istikrarlı bir çözüm aramak için bir zihniyete sahip olmamız gerekecek. Yirmi yıl öncesine geri dönemeyiz.
Borrell'in açıkladığı Gazze planı, ABD'nin yanı sıra AB ve Arap dünyasının liderlik edeceği altı maddelik bir plana dayanıyor. Planda şu maddeler yer aldı:
Gazze'nin topraklarında küçülme olmayacak,
İsrail'in Gazze'de uzun vadeli güvenlik varlığı olmayacak,
Gazzelilerin zorla yerinden edilmesi söz konusu olmayacak,
Batı Şeria ve Gazze için tek bir Filistin yönetimi kurulacak,
Sürece Arap liderlerin katılımı sağlanacak,
Sürece Avrupa'nın Katılımı sağlanacak.
Borrell daha önce yaptığı açıklamada AB'nin çok uzun bir süre Ortadoğu'daki sorumluluğu ABD'ye devrettiğini söylemiş ve "Biz çok eksik kaldık" diye eklemişti.
Eli Cohen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
DÜNYA
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Borrell'e red
10 Ekim, 19:47
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