https://sputniknews.com.tr/20231117/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ortadoguda-20-yil-oncesine-donemeyiz-1077498861.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ortadoğu'da 20 yıl öncesine dönemeyiz
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ortadoğu'da 20 yıl öncesine dönemeyiz
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ortadoğu'da 20 yıl öncesine dönülmemesi hususunda uyarıda bulundu. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T15:11+0300
2023-11-17T15:11+0300
2023-11-17T15:11+0300
israil- filistin çatışması
josep borrell
avrupa birliği
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israil-filistin
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israil-filistin sorunu
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ortadoğu'da tekrarlanan şiddet ve çatışma döngüleriyle '20 yıl öncesine dönülmemesi' konusunda uyardı.Borrell verdiği demeçte "Bugün önemli olan herkesin aklına bir barış sürecine girmemiz gerektiğini getirmektir" diyerek "Eğer bu şiddet döngüsünü durdurmazsak tekrar yaşanacak ve şimdi neredeyse unuttuğumuz bu sorunla başa çıkmak için bir fırsat, bir tür uyanma çağrısı var" dedi.Borrell açıkmasında ayrıca şu cümlelere yer verdi:Borrell'in açıkladığı Gazze planı, ABD'nin yanı sıra AB ve Arap dünyasının liderlik edeceği altı maddelik bir plana dayanıyor. Planda şu maddeler yer aldı:Borrell daha önce yaptığı açıklamada AB'nin çok uzun bir süre Ortadoğu'daki sorumluluğu ABD'ye devrettiğini söylemiş ve "Biz çok eksik kaldık" diye eklemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231010/israil-disisleri-bakanindan-borrelle-red-1076210023.html
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josep borrell, avrupa birliği, ortadoğu, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas
josep borrell, avrupa birliği, ortadoğu, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ortadoğu'da 20 yıl öncesine dönemeyiz
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ortadoğu'da 20 yıl öncesine dönülmemesi hususunda uyarıda bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ortadoğu'da tekrarlanan şiddet ve çatışma döngüleriyle '20 yıl öncesine dönülmemesi' konusunda uyardı.
Borrell verdiği demeçte "Bugün önemli olan herkesin aklına bir barış sürecine girmemiz gerektiğini getirmektir" diyerek "Eğer bu şiddet döngüsünü durdurmazsak tekrar yaşanacak ve şimdi neredeyse unuttuğumuz bu sorunla başa çıkmak için bir fırsat, bir tür uyanma çağrısı var" dedi.
Borrell açıkmasında ayrıca şu cümlelere yer verdi:
Arap dünyasıyla barışın yeterli olduğuna inanıyoruz ama bu yeterli değil, barışın Filistinlilerin kendileriyle yapılması gerekiyor. Yapılması gereken ilk şey Gazze'deki durumu nasıl yöneteceğimizi düşünmeye başlamaktır. Gazze savaşı yavaş yavaş azaldığında, istikrarlı bir çözüm aramak için bir zihniyete sahip olmamız gerekecek. Yirmi yıl öncesine geri dönemeyiz.
Borrell'in açıkladığı Gazze planı, ABD'nin yanı sıra AB ve Arap dünyasının liderlik edeceği altı maddelik bir plana dayanıyor. Planda şu maddeler yer aldı:
Gazze'nin topraklarında küçülme olmayacak,
İsrail'in Gazze'de uzun vadeli güvenlik varlığı olmayacak,
Gazzelilerin zorla yerinden edilmesi söz konusu olmayacak,
Batı Şeria ve Gazze için tek bir Filistin yönetimi kurulacak,
Sürece Arap liderlerin katılımı sağlanacak,
Sürece Avrupa'nın Katılımı sağlanacak.
Borrell daha önce yaptığı açıklamada AB'nin çok uzun bir süre Ortadoğu'daki sorumluluğu ABD'ye devrettiğini söylemiş ve "Biz çok eksik kaldık" diye eklemişti.