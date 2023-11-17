4 büyüklerin taraftar gruplarından çağrı: 'Herkesi bekliyoruz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
09:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem yardımları seçim için satıldı mı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal medya fenomenleri üzerinden kara para aklama
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
3 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:04
56 dk
ANKARA FARKI
Metin Külünk'ten 'suç duyurusu' çağrısı
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: “Rus ordusu tüm cephe hattı boyunca taarruza geçti”
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: ‘Ukrayna'ya yönelik yardım paketleri küçülüyor’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Gazze'ye 21 ton daha insani yardım gönderdi
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Müslümanları, Filistinli sığınmacılara yardım etmeye hazır’
19:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
AYM: AK Parti'nin zaman kapsülü
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/4-buyuklerin-taraftar-gruplarindan-cagri-herkesi-bekliyoruz-1077482795.html
4 büyüklerin taraftar gruplarından çağrı: 'Herkesi bekliyoruz'
4 büyüklerin taraftar gruplarından çağrı: 'Herkesi bekliyoruz'
İsrail'e tepkilerin ardı arkası kesilmezken, bir tepki de taraftar gruplarından geldi. Süper Lig'de yer alan ve 4 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T08:03+0300
2023-11-17T08:03+0300
israil- filistin çatışması
futbol
beşiktaş jimnastik kulübü
beşiktaş
fenerbahçe
galatasaray sk
galatasaray
galatasay kulübü
filistin
israil-filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059747626_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_096aba662fc50f52a699457979cc60a0.jpg
Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 11 bininin üzerinde insan öldürüldü. Son olarak Süper Lig'de yer alan ve 4 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin taraftar grupları bir araya gelerek İsrail'e karşı herkesi sesini yükseltmeye çağırdı. Ne zaman nerede toplanılacak?ÇArşı, Genç Fenerbahçeliler, ultrAslan, ve Gurbetçi Gençler taraftar grupları ortak bir açıklama yaparak herkesi 18 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önüne çağırdı.Genç Fenerbahçeliler'den çağrıKonuya ilişkin Genç Fenerbahçeliler, "İsrail zulmüne vicdani tepkisini göstermek isteyen duyarlı herkesi bekliyoruz" yazarak şu paylaşımı sosyal medya hesaplarından paylaştı:UltrAslan ve Gurbetçi Gençler: İsrail zulmüne vicdani, tepkisini göstermek isteyen herkesi bekliyoruzde sosyal medya hesabından yaptığı ortak paylaşımda şu ifadelere yer verdi:ÇArşı: Vadedilmiş barbarlığın geldiği nihai nokta
https://sputniknews.com.tr/20231117/arda-guler-turkiyede-verdigi-roportaj-olay-oldu-1077481837.html
filistin
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059747626_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_80859aed587617b87a1464d151c11162.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
futbol, beşiktaş jimnastik kulübü, beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, türkiye
futbol, beşiktaş jimnastik kulübü, beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, türkiye

4 büyüklerin taraftar gruplarından çağrı: 'Herkesi bekliyoruz'

08:03 17.11.2023
© AAFenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© AA
Abone ol
İsrail'e tepkilerin ardı arkası kesilmezken, bir tepki de taraftar gruplarından geldi. Süper Lig'de yer alan ve 4 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin taraftarları bir araya gelerek İsrail'e karşı herkesi sesini yükseltmeye çağırdı.
Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 11 bininin üzerinde insan öldürüldü.
Son olarak Süper Lig'de yer alan ve 4 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin taraftar grupları bir araya gelerek İsrail'e karşı herkesi sesini yükseltmeye çağırdı.

Ne zaman nerede toplanılacak?

ÇArşı, Genç Fenerbahçeliler, ultrAslan, ve Gurbetçi Gençler taraftar grupları ortak bir açıklama yaparak herkesi 18 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önüne çağırdı.

Genç Fenerbahçeliler'den çağrı

Konuya ilişkin Genç Fenerbahçeliler, "İsrail zulmüne vicdani tepkisini göstermek isteyen duyarlı herkesi bekliyoruz" yazarak şu paylaşımı sosyal medya hesaplarından paylaştı:
"İSRAİL ZULMÜNE VİCDANİ TEPKİSİNİ GÖSTERMEK İSTEYEN DUYARLI HERKESİ BEKLİYORUZ!

İşgaci, soykırımcı İsrail, yıllardır abluka altına aldığı bir halkı yok etmek istercesine haftalardır saldırıyor, dünya ise bu soykırıma senelerdir olduğu gibi yine sessiz kalıyor! Savaş suçu işlediği defalarca kez ispatlanan zalim ve doymaz soykırımcıların mazlumlara yaptığı orantısız zulme sessiz kalmak mümkün değildir! Yaklaşık 1 aydır da kadın çocuk demeden orantısız saldırılarda giriştiği soykırıma karşı tepkimizi göstermek için; Tüm taraftar grupları ve temsilcileri olarak 18 Kasım Cumartesi saat 20:00'de Leven'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz."

UltrAslan ve Gurbetçi Gençler: İsrail zulmüne vicdani, tepkisini göstermek isteyen herkesi bekliyoruz

de sosyal medya hesabından yaptığı ortak paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

ÇArşı: Vadedilmiş barbarlığın geldiği nihai nokta

Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
SPOR
Arda Güler Türkiye'de: 'Verdiği röportaj olay oldu'
07:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала