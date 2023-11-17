https://sputniknews.com.tr/20231117/4-buyuklerin-taraftar-gruplarindan-cagri-herkesi-bekliyoruz-1077482795.html

4 büyüklerin taraftar gruplarından çağrı: 'Herkesi bekliyoruz'

4 büyüklerin taraftar gruplarından çağrı: 'Herkesi bekliyoruz'

İsrail'e tepkilerin ardı arkası kesilmezken, bir tepki de taraftar gruplarından geldi. Süper Lig'de yer alan ve 4 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T08:03+0300

2023-11-17T08:03+0300

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israil- filistin çatışması

futbol

beşiktaş jimnastik kulübü

beşiktaş

fenerbahçe

galatasaray sk

galatasaray

galatasay kulübü

filistin

israil-filistin

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Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 11 bininin üzerinde insan öldürüldü. Son olarak Süper Lig'de yer alan ve 4 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin taraftar grupları bir araya gelerek İsrail'e karşı herkesi sesini yükseltmeye çağırdı. Ne zaman nerede toplanılacak?ÇArşı, Genç Fenerbahçeliler, ultrAslan, ve Gurbetçi Gençler taraftar grupları ortak bir açıklama yaparak herkesi 18 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önüne çağırdı.Genç Fenerbahçeliler'den çağrıKonuya ilişkin Genç Fenerbahçeliler, "İsrail zulmüne vicdani tepkisini göstermek isteyen duyarlı herkesi bekliyoruz" yazarak şu paylaşımı sosyal medya hesaplarından paylaştı:UltrAslan ve Gurbetçi Gençler: İsrail zulmüne vicdani, tepkisini göstermek isteyen herkesi bekliyoruzde sosyal medya hesabından yaptığı ortak paylaşımda şu ifadelere yer verdi:ÇArşı: Vadedilmiş barbarlığın geldiği nihai nokta

https://sputniknews.com.tr/20231117/arda-guler-turkiyede-verdigi-roportaj-olay-oldu-1077481837.html

filistin

israil

gazze

gazze şeridi

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