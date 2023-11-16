https://sputniknews.com.tr/20231116/ukrayna-rusyanin-kirim-ve-bryansk-bolgelerine-saldiri-girisiminde-bulundu-1077471792.html

Ukrayna, Rusya'nın Kırım ve Bryansk bölgelerine saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna, Rusya'nın Kırım ve Bryansk bölgelerine saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'e bağlı güçlerin gece saatlerinde Rusya-Ukrayna sınırındaki Kırım ve Bryansk bölgelerine saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T18:43+0300

2023-11-16T18:43+0300

2023-11-16T18:43+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

kırım

insansız hava aracı (iha)

ukrayna ordusu

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Haziran ayında başlayan karşı saldırıda hedeflerine ulaşamayan Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına insansız hava araçları (İHA) yardımıyla saldırıda bulunmak için çabalarını sürdürüyor.Kiev rejiminin uçak tipi İHA'larla yeni saldırı girişiminde bulunduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz havzasında Kırım kıyısı yakınında 3 İHA'ya hava savunma araçları tarafından önleme yapıldığını, Bryansk Bölgesi semalarında ise 2 İHA'nın imha edildiğini bildirdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231111/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-sistemleri-ukraynaya-ait-bir-mig-29-savas-ucagini-dusurdu-1077294761.html

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, kırım, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu