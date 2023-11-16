https://sputniknews.com.tr/20231116/ukrayna-rusyanin-kirim-ve-bryansk-bolgelerine-saldiri-girisiminde-bulundu-1077471792.html
Ukrayna, Rusya'nın Kırım ve Bryansk bölgelerine saldırı girişiminde bulundu
Ukrayna, Rusya'nın Kırım ve Bryansk bölgelerine saldırı girişiminde bulundu
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'e bağlı güçlerin gece saatlerinde Rusya-Ukrayna sınırındaki Kırım ve Bryansk bölgelerine saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T18:43+0300
2023-11-16T18:43+0300
2023-11-16T18:43+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
kırım
insansız hava aracı (iha)
ukrayna ordusu
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Haziran ayında başlayan karşı saldırıda hedeflerine ulaşamayan Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına insansız hava araçları (İHA) yardımıyla saldırıda bulunmak için çabalarını sürdürüyor.Kiev rejiminin uçak tipi İHA'larla yeni saldırı girişiminde bulunduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz havzasında Kırım kıyısı yakınında 3 İHA'ya hava savunma araçları tarafından önleme yapıldığını, Bryansk Bölgesi semalarında ise 2 İHA'nın imha edildiğini bildirdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231111/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-sistemleri-ukraynaya-ait-bir-mig-29-savas-ucagini-dusurdu-1077294761.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, kırım, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, kırım, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu
Ukrayna, Rusya'nın Kırım ve Bryansk bölgelerine saldırı girişiminde bulundu
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'e bağlı güçlerin gece saatlerinde Rusya-Ukrayna sınırındaki Kırım ve Bryansk bölgelerine saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Haziran ayında başlayan karşı saldırıda hedeflerine ulaşamayan Ukrayna ordusu,
Rusya topraklarına insansız hava araçları (İHA) yardımıyla saldırıda bulunmak için çabalarını sürdürüyor.
Kiev rejiminin uçak tipi İHA'larla yeni saldırı girişiminde bulunduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz havzasında Kırım kıyısı yakınında 3 İHA'ya hava savunma araçları tarafından önleme yapıldığını, Bryansk Bölgesi semalarında ise 2 İHA'nın imha edildiğini bildirdi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.
Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.