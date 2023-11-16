https://sputniknews.com.tr/20231116/tokyoda-bir-otomobil-israil-buyukelciligi-yakininda-bariyerlere-carpti1-polis-yarali-1077462203.html

Tokyo'da bir otomobil İsrail büyükelçiliği yakınında bariyerlere çarptı: 1 polis yaralı

Tokyo'da bir otomobil İsrail büyükelçiliği yakınında bariyerlere çarptı: 1 polis yaralı

Japonya’nın başkenti Tokyo'da bir otomobil İsrail Büyükelçiliği yakınında yer alan barikatlara aracıyla çarparak bir polisin yaralanmasına neden oldu. Sürücü... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T14:45+0300

2023-11-16T14:45+0300

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İsrail’in Tokyo Büyükelçiliğinde şüpheli bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu görevli bir polis yaralandı.Tokyo polisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.50 sıralarında bir kişinin aracıyla aniden büyükelçiliğin yakınındaki caddeye girerek polislerin bulunduğu noktadaki barikatlara çarptığı belirtildi. Olayda bir polis memurunun hafif yaralandığı, sürücünün olay yerinde gözaltına alındığı açıklandı.Japonya yerel basınında, sürücünün olaydan yaklaşık 6 saat önce sosyal medya hesabından “İsrail, Gazze Şeridi'ni işgal etmekle hata yaptı" şeklinde bir paylaşım yaptığı ifade edildi. Şüpheli sürücünün eylemi İsrail’e tepki olarak gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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Tokyo'da bir otomobil İsrail büyükelçiliği yakınında bariyerlere çarptı: 1 polis yaralı Tokyo'da bir otomobil İsrail büyükelçiliği yakınında bariyerlere çarptı: 1 polis yaralı 2023-11-16T14:45+0300 true PT0M25S

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