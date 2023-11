TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Ogün Samast'ın tahliyesi' ile ilgili açıklama

https://sputniknews.com.tr/20231116/tbmm-baskani-kurtulmustan-ogun-samastin-tahliyesi-ile-ilgili-aciklama-1077475915.html

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,, AK Parti Meclis Grubunu ziyaret ederek Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri ile görüştü.Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kurtulmuş, Meclis Başkanı seçildikten sonra siyasi partilerin gruplarının kendisini ziyaret ettiğini hatırlattı.Bir plan çerçevesinde siyasi partilerin gruplarına ziyaretler gerçekleştirdiğini aktaran Kurtulmuş, MHP, İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi ve AK Parti gruplarıyla görüştüğünü belirtti. Numan Kurtulmuş, bugün uygun olmadıkları için HEDEP grubuyla sonraki hafta görüşeceğini bildirdi.Ziyaretlerin iadeiziyaret kapsamında olduğunu dile getiren Kurtulmuş, siyasi partiler arasındaki ortamın yumuşatılması, müzakere ortamının güçlendirilmesi, fikir alışverişi mekanizmalarının sağlam şekilde kurulabilmesi için bu irtibatların önemli olduğunu vurguladı.'Üzerimizde büyük sorumluluklar olduğunun farkındayız'TBMM Başkanı Kurtulmuş, 28. Dönem'de Meclis'e büyük sorumluluklar düştüğünü, bu dönemin Cumhuriyet'in ikinci asrına geçişin başlangıcını yapan dönem olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatan Kurtulmuş, soykırım derecesine ulaşan katliamlara karşı Türkiye'nin her alanda, her platformda büyük mücadele verdiğini ifade etti.Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:Yüksek düzeyde temas trafiğinin oluşmasının hem TBMM'nin alacağı kararların daha olgun şekilde gerçekleşmesi hem de Türkiye siyasetinin üzerindeki yükün hafifletilmesi bakımından zorunlu olduğuna işaret eden Kurtulmuş, ziyaretleri bu kapsamda yaptıklarını ve sürdüreceklerini söyledi.'Bize düşen, temasların güçlü şekilde sürdürülmesini temin etmektir'Ziyaret trafiğiyle ilgili takvimlendirmenin olup olmadığının sorulması üzerine Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinin sürdüğünü anımsattı.Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda süren bütçe trafiğinin 11 Aralık'tan itibaren TBMM Genel Kuruluna geleceğini, ondan sonra da partiler için yerel seçim hazırlıklarının başlayacağını aktararak, "Özellikle anayasa ve İçtüzükle ilgili meselelerin çok büyük ihtimalle yerel seçim sonrasındaki döneme kalacağı aşikardır. Bu dönem içerisinde bize düşen, bu müzakere ortamının sağlıklı bir şekilde yürümesini temin etmek için diyalogları artırmak, partilerin arasındaki bu temasların güçlü şekilde sürdürülmesini temin etmektir" dedi.Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın durumu ile Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın Atalay hakkındaki kararlarının sorulması üzerine Kurtulmuş, şunları ifade etti:"Can Atalay kararını okutma noktasındaki kanaatiniz nedir?" sorusuna Kurtulmuş, "Burada kişisel kanaatler değil, tekraren söylüyorum, Türkiye'de kurum ve kuruluşların görevleri, yetkileri, sorumlulukları bellidir. TBMM, kendi gündemine hakimdir, kendi gündemi içerisinde ve kendi öncelikleri içerisinde bu konuda gereğini yapacaktır" yanıtını verdi.'Kamu vicdanını da dikkate alarak yeniden gözden geçirilmesi kanaatindeyim'Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast'ın tahliyesiyle ilgili soru üzerine Kurtulmuş, şartlı tahliyeyle ilgili daha önce reddedilen bir durumla karşı karşıya olunduğunu söyledi.Kurtulmuş, "Burada da infaz sistemimizle ilgili belki yeni düzenlemeler yapılması lazım. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan birisi, yaştan dolayı bu cezası belli bir süreye indirilmiş ve ondan sonra da maalesef iyi hal uygulaması dolayısıyla dışarıya çıkarılmış. Bütün bunlar bizim yargı sistemimizde de yeniden gözden geçirilmesi gereken hususların olduğunu ortaya koyuyor. Bunların kamu vicdanını da dikkate alarak yeniden gözden geçirilmesi kanaatindeyim" şeklinde konuştu.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaretten dolayı teşekkür etti, ziyarette Grup Başkanvekilleriyle değerlendirmelerde bulunduklarını dile getirdi.Güler, Kurtulmuş'a anayasa ve İçtüzük ile Meclis çalışmaları konusunda işbirliği ve koordinasyon içerisinde olacaklarını ifade ettiklerini bildirdi.

