Soçi'de Rusya'nın güzeli seçildi
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Rusya'nın sahil kenti Soçi'de 2023 Rusya'nın Güzeli ( Krasa Rossii) Güzellik Yarışması düzenlendi.
Ülke genelinden gelen onlarca adayın finale kaldığı yarışmayı Kemerovo bölgesinden Yekaterina Romanova kazandı. Güzellik tacını giyen Romanova, 2024’te düzenlenecek Dünya Güzellik Yarışması’nda ülkesini temsil etme hakkı kazandı. Yarışmadan kareler, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinSoçi'de düzenlenen 2023 Rusya'nın Güzeli Yarışmasının kazananı Yekaterina Romanova (sağda) ve 2022'de güzellik tacına layık görülen Daria Lukonkina, ödül töreninde
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Soçi'de düzenlenen 2023 Rusya'nın Güzeli Yarışmasının kazananı Yekaterina Romanova (sağda) ve 2022'de güzellik tacına layık görülen Daria Lukonkina, ödül töreninde
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinFinale kalan yarışmacılardan Pyatigorsklu Mariya Vedernikova
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Finale kalan yarışmacılardan Pyatigorsklu Mariya Vedernikova
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinSaratovlu yarışmacı Polina İvanova, mayo defilesi sırasında
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Saratovlu yarışmacı Polina İvanova, mayo defilesi sırasında
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinKemerovo bölgesinden Yekaterina Romanova defile sırasında
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Kemerovo bölgesinden Yekaterina Romanova defile sırasında
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinUlan Ude'den yarışmacı Erjena Boyeva, mayo defilesinde
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Ulan Ude'den yarışmacı Erjena Boyeva, mayo defilesinde
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Ulusal kıyafet defilesine katılan yarışmacılar
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinUlusal kıyafet defilesine katılan Moskova bölgesinden yarışmacı Sofya Pletneva
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Ulusal kıyafet defilesine katılan Moskova bölgesinden yarışmacı Sofya Pletneva
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Finale kalan güzeller sahnedeyken
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinUlusal kıyafet defilesine katılan Novorossiyskli yarışmacı Olesya Galiçiya
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Ulusal kıyafet defilesine katılan Novorossiyskli yarışmacı Olesya Galiçiya
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinFinale kalan yarışmacılardan Penzalı Yekaterina Gavrilova
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Finale kalan yarışmacılardan Penzalı Yekaterina Gavrilova
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidin2023 Rusya'nın Güzeli Yarışmasının finaline kalan güzeller
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2023 Rusya'nın Güzeli Yarışmasının finaline kalan güzeller