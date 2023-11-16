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Soçi'de Rusya'nın güzeli seçildi
Soçi'de Rusya'nın güzeli seçildi
Rusya'nın sahil kenti Soçi'de 2023 Rusya'nın Güzeli ( Krasa Rossii) Güzellik Yarışması düzenlendi. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
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Ülke genelinden gelen onlarca adayın finale kaldığı yarışmayı Kemerovo bölgesinden Yekaterina Romanova kazandı. Güzellik tacını giyen Romanova, 2024’te düzenlenecek Dünya Güzellik Yarışması’nda ülkesini temsil etme hakkı kazandı. Yarışmadan kareler, Sputnik'in galerisinde.
rusya
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fotoğraf, rusya, soçi, güzellik yarışması, kemerovo bölgesi, фото
fotoğraf, rusya, soçi, güzellik yarışması, kemerovo bölgesi, фото

Soçi'de Rusya'nın güzeli seçildi

20:16 16.11.2023
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Rusya'nın sahil kenti Soçi'de 2023 Rusya'nın Güzeli ( Krasa Rossii) Güzellik Yarışması düzenlendi.
Ülke genelinden gelen onlarca adayın finale kaldığı yarışmayı Kemerovo bölgesinden Yekaterina Romanova kazandı. Güzellik tacını giyen Romanova, 2024’te düzenlenecek Dünya Güzellik Yarışması’nda ülkesini temsil etme hakkı kazandı. Yarışmadan kareler, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinSoçi'de düzenlenen 2023 Rusya'nın Güzeli Yarışmasının kazananı Yekaterina Romanova (sağda) ve 2022'de güzellik tacına layık görülen Daria Lukonkina, ödül töreninde
2023 Rusya'nın Güzeli Yarışması - Sputnik Türkiye
1/11
© Sputnik / Artur Lebedev
/
Multimedya arşivine gidin
Soçi'de düzenlenen 2023 Rusya'nın Güzeli Yarışmasının kazananı Yekaterina Romanova (sağda) ve 2022'de güzellik tacına layık görülen Daria Lukonkina, ödül töreninde
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinFinale kalan yarışmacılardan Pyatigorsklu Mariya Vedernikova
2023 Rusya'nın Güzeli Yarışması - Sputnik Türkiye
2/11
© Sputnik / Artur Lebedev
/
Multimedya arşivine gidin
Finale kalan yarışmacılardan Pyatigorsklu Mariya Vedernikova
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinSaratovlu yarışmacı Polina İvanova, mayo defilesi sırasında
2023 Rusya'nın Güzeli Yarışması - Sputnik Türkiye
3/11
© Sputnik / Artur Lebedev
/
Multimedya arşivine gidin
Saratovlu yarışmacı Polina İvanova, mayo defilesi sırasında
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinKemerovo bölgesinden Yekaterina Romanova defile sırasında
2023 Rusya'nın Güzeli Yarışması - Sputnik Türkiye
4/11
© Sputnik / Artur Lebedev
/
Multimedya arşivine gidin
Kemerovo bölgesinden Yekaterina Romanova defile sırasında
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinUlan Ude'den yarışmacı Erjena Boyeva, mayo defilesinde
2023 Rusya'nın Güzeli Yarışması - Sputnik Türkiye
5/11
© Sputnik / Artur Lebedev
/
Multimedya arşivine gidin
Ulan Ude'den yarışmacı Erjena Boyeva, mayo defilesinde
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinUlusal kıyafet defilesine katılan yarışmacılar
2023 Rusya'nın Güzeli Yarışması - Sputnik Türkiye
6/11
© Sputnik / Artur Lebedev
/
Multimedya arşivine gidin
Ulusal kıyafet defilesine katılan yarışmacılar
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinUlusal kıyafet defilesine katılan Moskova bölgesinden yarışmacı Sofya Pletneva
2023 Rusya'nın Güzeli Yarışması - Sputnik Türkiye
7/11
© Sputnik / Artur Lebedev
/
Multimedya arşivine gidin
Ulusal kıyafet defilesine katılan Moskova bölgesinden yarışmacı Sofya Pletneva
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinFinale kalan güzeller sahnedeyken
2023 Rusya'nın Güzeli Yarışması - Sputnik Türkiye
8/11
© Sputnik / Artur Lebedev
/
Multimedya arşivine gidin
Finale kalan güzeller sahnedeyken
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinUlusal kıyafet defilesine katılan Novorossiyskli yarışmacı Olesya Galiçiya
2023 Rusya'nın Güzeli Yarışması - Sputnik Türkiye
9/11
© Sputnik / Artur Lebedev
/
Multimedya arşivine gidin
Ulusal kıyafet defilesine katılan Novorossiyskli yarışmacı Olesya Galiçiya
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidinFinale kalan yarışmacılardan Penzalı Yekaterina Gavrilova
2023 Rusya'nın Güzeli Yarışması - Sputnik Türkiye
10/11
© Sputnik / Artur Lebedev
/
Multimedya arşivine gidin
Finale kalan yarışmacılardan Penzalı Yekaterina Gavrilova
© Sputnik / Artur Lebedev / Multimedya arşivine gidin2023 Rusya'nın Güzeli Yarışmasının finaline kalan güzeller
2023 Rusya'nın Güzeli Yarışması - Sputnik Türkiye
11/11
© Sputnik / Artur Lebedev
/
Multimedya arşivine gidin
2023 Rusya'nın Güzeli Yarışmasının finaline kalan güzeller
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