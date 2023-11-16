https://sputniknews.com.tr/20231116/sberbank-rusyada-baslayan-islami-bankacilik-deneme-surecine-katildi-1077460759.html
Sberbank, Rusya'da başlayan 'İslami bankacılık deneme sürecine' katıldı
Sberbank, Rusya'da başlayan 'İslami bankacılık deneme sürecine' katıldı
Rusya’nın en büyük kamu bankası Sberbank’ın, ülkede başlayan İslami bankacılığın deneme amaçlı sürecine katıldığı bildirildi. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T14:06+0300
2023-11-16T14:06+0300
2023-11-16T14:06+0300
rusya
müslüman
dağıstan
çeçenistan
başkurdistan
tataristan
kazan
islami bankacılık
ekonomi
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077460576_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e3391672209918eac5e815f7c6c1010d.jpg
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sberbank’ın, İslami bankacılığın, diğer adıyla katılım bankacılığının, deneme amaçlı sürecine katıldığı belirtildi.Ülkede İslami bankacılığın deneme amaçlı kullanılmasına olanak sağlayan ve 1 Eylül'de yürürlüğe giren yasayla, Rusya’nın Tataristan, Dağıstan, Çeçenistan ve Başkurdistan bölgelerinde İslami bankacılığın ‘yasal deneme süreci’ başladı.Yasaya göre, deneme süreci 1 Eylül 2025’e kadar sürecek ve Rusya Merkez Bankası, sürecin uygulandığı bölgelerin listesini genişletme yetkisine sahip olacak.Deneme sürecine katılacak kurumlar, katılım bankacılığına yönelik işlem yaparken, faiz ücreti belirleyemeyecek, tütün ve alkol ürünleri üretimi, silah, mühimmat gibi ürünlerin ticareti ve kumar ile ilgili faaliyetleri finanse edemeyecek.Rusya’da Müslümanların toplam nüfusa oranının 10 yıl içerisinde yüzde 30’a yükselmesi beklenirken, İslami bankacılık da popülerlik kazanıyor.Sberbank'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Oleg Ganeev, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslami ekosistem pazarının küresel ölçekte 7,7 trilyon dolar değerine ulaşmasını beklediklerini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231020/rusya-dolara-veda-ediyor-dis-ticarette-ruble-ve-yuanin-payinda-keskin-yukselis-1076562061.html
rusya
dağıstan
çeçenistan
başkurdistan
tataristan
kazan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077460576_104:0:1007:677_1920x0_80_0_0_cb9993407fe3cbb13d1d07903f2a3d8b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, müslüman, dağıstan, çeçenistan, başkurdistan, tataristan, kazan, islami bankacılık, ekonomi
rusya, müslüman, dağıstan, çeçenistan, başkurdistan, tataristan, kazan, islami bankacılık, ekonomi
Sberbank, Rusya'da başlayan 'İslami bankacılık deneme sürecine' katıldı
Rusya’nın en büyük kamu bankası Sberbank’ın, ülkede başlayan İslami bankacılığın deneme amaçlı sürecine katıldığı bildirildi.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sberbank’ın, İslami bankacılığın, diğer adıyla katılım bankacılığının, deneme amaçlı sürecine katıldığı belirtildi.
Ülkede İslami bankacılığın deneme amaçlı kullanılmasına olanak sağlayan ve 1 Eylül'de yürürlüğe giren yasayla, Rusya’nın Tataristan, Dağıstan, Çeçenistan ve Başkurdistan bölgelerinde İslami bankacılığın ‘yasal deneme süreci’ başladı.
Yasaya göre, deneme süreci 1 Eylül 2025’e kadar sürecek ve Rusya Merkez Bankası, sürecin uygulandığı bölgelerin listesini genişletme yetkisine sahip olacak.
Deneme sürecine katılacak kurumlar, katılım bankacılığına yönelik işlem yaparken, faiz ücreti belirleyemeyecek, tütün ve alkol ürünleri üretimi, silah, mühimmat gibi ürünlerin ticareti ve kumar ile ilgili faaliyetleri finanse edemeyecek.
Rusya’da Müslümanların toplam nüfusa oranının 10 yıl içerisinde yüzde 30’a yükselmesi beklenirken, İslami bankacılık da popülerlik kazanıyor.
Sberbank'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Oleg Ganeev, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslami ekosistem pazarının küresel ölçekte 7,7 trilyon dolar değerine ulaşmasını beklediklerini söylemişti.