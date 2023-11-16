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https://sputniknews.com.tr/20231116/sberbank-rusyada-baslayan-islami-bankacilik-deneme-surecine-katildi-1077460759.html
Sberbank, Rusya'da başlayan 'İslami bankacılık deneme sürecine' katıldı
Sberbank, Rusya'da başlayan 'İslami bankacılık deneme sürecine' katıldı
Rusya’nın en büyük kamu bankası Sberbank’ın, ülkede başlayan İslami bankacılığın deneme amaçlı sürecine katıldığı bildirildi. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T14:06+0300
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Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sberbank’ın, İslami bankacılığın, diğer adıyla katılım bankacılığının, deneme amaçlı sürecine katıldığı belirtildi.Ülkede İslami bankacılığın deneme amaçlı kullanılmasına olanak sağlayan ve 1 Eylül'de yürürlüğe giren yasayla, Rusya’nın Tataristan, Dağıstan, Çeçenistan ve Başkurdistan bölgelerinde İslami bankacılığın ‘yasal deneme süreci’ başladı.Yasaya göre, deneme süreci 1 Eylül 2025’e kadar sürecek ve Rusya Merkez Bankası, sürecin uygulandığı bölgelerin listesini genişletme yetkisine sahip olacak.Deneme sürecine katılacak kurumlar, katılım bankacılığına yönelik işlem yaparken, faiz ücreti belirleyemeyecek, tütün ve alkol ürünleri üretimi, silah, mühimmat gibi ürünlerin ticareti ve kumar ile ilgili faaliyetleri finanse edemeyecek.Rusya’da Müslümanların toplam nüfusa oranının 10 yıl içerisinde yüzde 30’a yükselmesi beklenirken, İslami bankacılık da popülerlik kazanıyor.Sberbank'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Oleg Ganeev, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslami ekosistem pazarının küresel ölçekte 7,7 trilyon dolar değerine ulaşmasını beklediklerini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231020/rusya-dolara-veda-ediyor-dis-ticarette-ruble-ve-yuanin-payinda-keskin-yukselis-1076562061.html
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rusya, müslüman, dağıstan, çeçenistan, başkurdistan, tataristan, kazan, islami bankacılık, ekonomi
rusya, müslüman, dağıstan, çeçenistan, başkurdistan, tataristan, kazan, islami bankacılık, ekonomi

Sberbank, Rusya'da başlayan 'İslami bankacılık deneme sürecine' katıldı

14:06 16.11.2023
© Sputnik / Макс ВетровRus devlet Bankası Sberbank
Rus devlet Bankası Sberbank - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© Sputnik / Макс Ветров
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Rusya’nın en büyük kamu bankası Sberbank’ın, ülkede başlayan İslami bankacılığın deneme amaçlı sürecine katıldığı bildirildi.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sberbank’ın, İslami bankacılığın, diğer adıyla katılım bankacılığının, deneme amaçlı sürecine katıldığı belirtildi.
Ülkede İslami bankacılığın deneme amaçlı kullanılmasına olanak sağlayan ve 1 Eylül'de yürürlüğe giren yasayla, Rusya’nın Tataristan, Dağıstan, Çeçenistan ve Başkurdistan bölgelerinde İslami bankacılığın ‘yasal deneme süreci’ başladı.
Yasaya göre, deneme süreci 1 Eylül 2025’e kadar sürecek ve Rusya Merkez Bankası, sürecin uygulandığı bölgelerin listesini genişletme yetkisine sahip olacak.
Deneme sürecine katılacak kurumlar, katılım bankacılığına yönelik işlem yaparken, faiz ücreti belirleyemeyecek, tütün ve alkol ürünleri üretimi, silah, mühimmat gibi ürünlerin ticareti ve kumar ile ilgili faaliyetleri finanse edemeyecek.
Rusya’da Müslümanların toplam nüfusa oranının 10 yıl içerisinde yüzde 30’a yükselmesi beklenirken, İslami bankacılık da popülerlik kazanıyor.
Sberbank'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Oleg Ganeev, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslami ekosistem pazarının küresel ölçekte 7,7 trilyon dolar değerine ulaşmasını beklediklerini söylemişti.
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