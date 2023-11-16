https://sputniknews.com.tr/20231116/sarkici-murda-uyusturucu-davasinda-beraat-etti-1077465773.html

Şarkıcı Murda uyuşturucu davasında beraat etti

Şarkıcı Murda uyuşturucu davasında beraat etti

Murda lakaplı Mehmet Önder Doğan’ın, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi’nce... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T15:47+0300

2023-11-16T15:47+0300

2023-11-16T15:47+0300

yaşam

murda

uyuşturucu

beraat

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Murda lakaplı Mehmet Önder Doğan, 19 Nisan 2022’de İstanbul 53.Asliye Ceza Mahkemesi’nce ’'Duman', 'Pahalı' ve 'Eh Baba' isimli şarkılarında yer alan birtakım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Herhangi bir özendirmeye dair eylem, görüntü ya da sözün bulunmadığı aktarıldıVerilen kararın ardından sanık avukatlarınca yapılan itirazlar sonucu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4.Ceza Dairesi incelemesini tamamladı. Verilen kararda, eserin bütünü değerlendirildiğinde herhangi bir özendirmeye dair eylem, görüntü ya da sözün bulunmadığı, tamamen dile getirilen şarkının duygusunun dinleyiciye geçirilmeye çalışıldığı kanaatine varıldığı belirtildi. Ayrıca, yerel mahkemenin kararına yönelik İstinaf başvurusunun kabulü ile ihlalin ve hukuka aykırılığın duruşma açılmaksızın düzeltilmesinin mümkün olduğu aktarıldı.Beraatına hükmedildiMahkeme, sanık Doğan’ı ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme’ suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

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murda, uyuşturucu, beraat