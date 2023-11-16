https://sputniknews.com.tr/20231116/pfdkdan-ali-koc-ve-ertugrul-dogana-ceza-1077476339.html
PFDK'dan Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a ceza
PFDK'dan Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a ceza
PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T20:12+0300
2023-11-16T20:12+0300
2023-11-16T20:37+0300
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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
PFDK'dan Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a ceza
20:12 16.11.2023 (güncellendi: 20:37 16.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi.