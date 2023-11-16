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Milli Savunma Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi TBMM'de oy çokluğu ile kabul edildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi TBMM'de oy çokluğu ile kabul edildi
16.11.2023, Sputnik Türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb), tbmm
milli savunma bakanlığı (msb), tbmm

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi TBMM'de oy çokluğu ile kabul edildi

20:36 16.11.2023 (güncellendi: 20:49 16.11.2023)
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
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© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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