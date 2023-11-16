https://sputniknews.com.tr/20231116/milli-savunma-bakanliginin-2024-yili-butcesi-tbmmde-oy-coklugu-ile-kabul-edildi-1077476876.html
Milli Savunma Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi TBMM'de oy çokluğu ile kabul edildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi TBMM'de oy çokluğu ile kabul edildi
16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T20:36+0300
2023-11-16T20:36+0300
2023-11-16T20:49+0300
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milli savunma bakanlığı (msb), tbmm
milli savunma bakanlığı (msb), tbmm
Milli Savunma Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi TBMM'de oy çokluğu ile kabul edildi
20:36 16.11.2023 (güncellendi: 20:49 16.11.2023)
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