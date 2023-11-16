https://sputniknews.com.tr/20231116/milli-savunma-bakanligi-bu-yilin-basindan-itibaren-bin-868-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1077451449.html

Milli Savunma Bakanlığı: Bu yılın başından itibaren bin 868 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Bu yılın başından itibaren bin 868 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, "4 Temmuz 2015’ten bugüne kadar yurt içinde, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 39 bin 211, bu yılın başından itibaren ise 1868 terörist etkisiz hale... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T10:57+0300

2023-11-16T10:57+0300

2023-11-16T11:41+0300

türkiye

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

yunanistan

terörle mücadele

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.Bakan Güler, terörle mücadele konusunda şunları söyledi:'Yunanistan ile tarihi bir dönemden geçiyoruz'"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen ziyaret ve görüşmeler sonucu Yunanistan ile ilişkilerde olumlu bir dönem yaşandığına dikkati çeken Güler, şöyle konuştu:Bakan Güler, pazartesi Ankara'da yapılan Güven Artırıcı Önlemler toplantısının, Yunanistan ile ilişkileri daha da geliştirmek için güzel bir fırsat olduğunu belirterek, "İki yıldan fazla bir süredir ara verilen heyetler arası görüşmeler tekrar başlatılmış, toplantıda bu görüşmelere önümüzdeki sene de devam edilmesine yönelik görüş birliğine varılmıştır. Komşumuz Yunan halkı emin olmalıdır ki Türkiye, Yunanistan ile barış içinde ve müreffeh bir gelecekten yanadır ancak barışçıl bir çözüm için çaba gösterirken milli menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi de özellikle vurgulamak istiyorum. Çok açık bir şekilde ifade etmek isterim ki mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi koruma kararlılığımız tamdır." ifadelerini kullandı.'Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz'Kıbrıs'ta bugüne kadar ortaya konulan çözüm yöntemlerinden Rumların uzlaşmaz tutumu ve statükocu tavırları nedeniyle bir sonuç alınamadığını dile getiren Güler, "Rum tarafı, halen de yaptıkları askeri anlaşmalar ve üçüncü ülkelerden aldıkları askeri yardımlar ile sadece ve sadece çözümsüzlüğe hizmet etmektedirler. Artık, adada tek ve kesin çözümün, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi olduğu bilinmelidir. Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru çıkarlarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde bir an önce çözüme kavuşturulması, ülkemizin en önemli önceliklerinden birisidir." diye konuştu.Uluslararası camiayı "adil ve kalıcı bir çözüm için destek olmaya, sadece bir tarafın iddialarını desteklemeyi bırakıp konuya makul ve mantıklı şekilde yaklaşmaya" davet eden Bakan Güler, "Milli meselemiz olan bu konuda Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda destekliyor, garanti ve ittifak antlaşmaları kapsamında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adanın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.TSK'nın kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmaya devam ettiğini, bu kapsamda Azerbaycan’ı desteklemeyi sürdürdüklerini belirten Güler, "Bugün, Karabağ’ın tamamında şanlı Azerbaycan bayrağının dalgalanmasından büyük bir memnuniyet duyuruyoruz. Artık, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik yeni bir fırsat kapısı daha açılmıştır. Ermenistan’ın bunun bilincinde olarak davranmasını umut ediyoruz. Sonuç olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), yunanistan, terörle mücadele