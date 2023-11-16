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Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı
Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Kasım Ayı Finansal İstikrar Raporu’nda “Fiyat istikrarı, finansal istikrarın kalıcılığı için gereklidir” derken, enflasyonla... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım Ayı Finansal İstikrar Raporu’nu yayımladı.Atılan sadeleşme adımları sonrasında, ticari kredilerde istikrarlı bir büyüme gözlendiği kaydedilen raporda, reel sektör firmalarının finansal borç oranı ve döviz açık pozisyonunun azalmaya devam ettiği kaydedildi.Raporda, reel sektör bilançolarının dayanıklı bir görünüm sergilediğine işaret edildi.'Atılan adımlar işlevselliği artırdı'Raporda görüşlerine yer verilen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, atılan adımlarla piyasa mekanizmalarının işlevselliğinin arttığına dikkat çekti.“Fiyat istikrarı, finansal istikrarın kalıcılığı için gereklidir.” diyen Erkan, enflasyonla mücadelenin her zamankinden daha elzem hale geldiğini söyledi.Erkan ayrıca, TL mevduatın payı artarken, KKM ve döviz mevduatının gerilediğini söyledi, “Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedeflerimize taviz vermeden, kararlılıkla ilerleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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ekonomi, hafize gaye erkan, enflasyon, kur korumalı mevduat (kkm), faiz, türkiye
ekonomi, hafize gaye erkan, enflasyon, kur korumalı mevduat (kkm), faiz, türkiye

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı

11:04 16.11.2023 (güncellendi: 11:32 16.11.2023)
© AA / Harun ÖzalpTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AA / Harun Özalp
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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Kasım Ayı Finansal İstikrar Raporu’nda “Fiyat istikrarı, finansal istikrarın kalıcılığı için gereklidir” derken, enflasyonla mücadelenin her zamankinden daha elzem hale geldiğine dikkat çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım Ayı Finansal İstikrar Raporu’nu yayımladı.

Atılan sadeleşme adımları sonrasında, ticari kredilerde istikrarlı bir büyüme gözlendiği kaydedilen raporda, reel sektör firmalarının finansal borç oranı ve döviz açık pozisyonunun azalmaya devam ettiği kaydedildi.

Raporda, reel sektör bilançolarının dayanıklı bir görünüm sergilediğine işaret edildi.

'Atılan adımlar işlevselliği artırdı'

Raporda görüşlerine yer verilen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, atılan adımlarla piyasa mekanizmalarının işlevselliğinin arttığına dikkat çekti.

Fiyat istikrarı, finansal istikrarın kalıcılığı için gereklidir.” diyen Erkan, enflasyonla mücadelenin her zamankinden daha elzem hale geldiğini söyledi.

Erkan ayrıca, TL mevduatın payı artarken, KKM ve döviz mevduatının gerilediğini söyledi, “Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedeflerimize taviz vermeden, kararlılıkla ilerleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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