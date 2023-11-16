https://sputniknews.com.tr/20231116/merkez-bankasi-baskanindan-enflasyon-mesaji-1077451778.html

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Kasım Ayı Finansal İstikrar Raporu’nda “Fiyat istikrarı, finansal istikrarın kalıcılığı için gereklidir” derken, enflasyonla... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T11:04+0300

2023-11-16T11:04+0300

2023-11-16T11:32+0300

ekonomi

ekonomi

hafize gaye erkan

enflasyon

kur korumalı mevduat (kkm)

faiz

türkiye

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım Ayı Finansal İstikrar Raporu’nu yayımladı.Atılan sadeleşme adımları sonrasında, ticari kredilerde istikrarlı bir büyüme gözlendiği kaydedilen raporda, reel sektör firmalarının finansal borç oranı ve döviz açık pozisyonunun azalmaya devam ettiği kaydedildi.Raporda, reel sektör bilançolarının dayanıklı bir görünüm sergilediğine işaret edildi.'Atılan adımlar işlevselliği artırdı'Raporda görüşlerine yer verilen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, atılan adımlarla piyasa mekanizmalarının işlevselliğinin arttığına dikkat çekti.“Fiyat istikrarı, finansal istikrarın kalıcılığı için gereklidir.” diyen Erkan, enflasyonla mücadelenin her zamankinden daha elzem hale geldiğini söyledi.Erkan ayrıca, TL mevduatın payı artarken, KKM ve döviz mevduatının gerilediğini söyledi, “Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedeflerimize taviz vermeden, kararlılıkla ilerleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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ekonomi, hafize gaye erkan, enflasyon, kur korumalı mevduat (kkm), faiz, türkiye