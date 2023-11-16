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'Kasım indirimleri'ne ceza yağdı
'Kasım indirimleri'ne ceza yağdı
Ticaret Bakanlığı sosyal medya üzerinden duyurduğu açıklamada Reklam Kurulu'nun tüketiciyi aldatanlara yılın ilk 11 ayında 92.5 milyon TL ceza uyguladığını... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
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Reklam Kurulu'ndan aldatıcı reklamlara 92,5 milyon lira para cezası verildi.Bu kapsamda; artık elektronik ticarette geleneksel hale gelen “Kasım İndirimleri”ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere, Kasım ayı içerisinde Kurul gündemine intikal eden 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 2.7 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi.Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;Takviye edici gıda reklamları mercek altında
https://sputniknews.com.tr/20231113/ticaret-bakani-bolattan-hazir-beton-sektorunde-indirim-aciklamasi-1077345496.html
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ticaret bakanlığı, indirim
ticaret bakanlığı, indirim

'Kasım indirimleri'ne ceza yağdı

09:24 16.11.2023 (güncellendi: 09:47 16.11.2023)
© AAİndirim
İndirim - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AA
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Ticaret Bakanlığı sosyal medya üzerinden duyurduğu açıklamada Reklam Kurulu'nun tüketiciyi aldatanlara yılın ilk 11 ayında 92.5 milyon TL ceza uyguladığını bildirdi.
Reklam Kurulu'ndan aldatıcı reklamlara 92,5 milyon lira para cezası verildi.
Bu kapsamda; artık elektronik ticarette geleneksel hale gelen “Kasım İndirimleri”ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere, Kasım ayı içerisinde Kurul gündemine intikal eden 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 2.7 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

"Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 176 adet dosyadan 153’ü mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari faaliyetler hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 16.7 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Böylelikle, yılın ilk 11 ayında Kurul tarafından toplam 1.838 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.623 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 92.5 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Özellikle Kasım ayında gerçekleştirilen ve “Efsane Kasım İndirimleri”, “Şahane Cuma İndirimleri” gibi isimlerle adlandırılan, çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği indirimli satış kampanyaları, Reklam Kurulu tarafından yakından takip edilmekte, tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu kapsamda, artık elektronik ticarette geleneksel hale gelen “Kasım İndirimleri”ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere indirimli satış reklamları Reklam Kurulu tarafından inceleme altına alınmış olup bu ay Kurul gündemine intikal eden 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 2.7 Milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, önümüzdeki süreçte de Reklam Kurulu tarafından söz konusu indirimli satış kampanyalarına ilişkin denetimler devam edecektir.

Takviye edici gıda reklamları mercek altında

Diğer taraftan, mevsimsel değişikliklerle birlikte tüketici sağlığına yönelik dönemsel reklamların ön plana çıktığı görülmekte, bu minvalde, takviye edici gıdalar ve kozmetik ürünleri gibi doğrudan tüketicilerin kullanımına yönelik ürün reklamları da Kurul tarafından titizlikle takip edilmekte ve incelenmektedir. Bu kapsamda, olası faydaları hakkında tüketicileri yanıltan, kamu sağlığını bozucu nitelikte, mevzuata aykırı bulunan reklamlar hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır."
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2023
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Bolat'tan hazır beton sektöründe indirim açıklaması
13 Kasım, 16:18
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