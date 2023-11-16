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Kargo şubesinde kimyasal sızıntı şüphesi: 12 kişi hastaneye kaldırıldı
Kargo şubesinde kimyasal sızıntı şüphesi: 12 kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir kargo dağıtım merkezinde içinde kimyasal madde bulunan kolide yaşanan sızıntı sonrası zehirlenme şüphesiyle 12 kişi... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T14:55+0300
2023-11-16T14:55+0300
türkiye
kimyasal
sızıntı
kimyasal sızıntı
kargo
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Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak'taki bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde çalışanlar, gözlerinde yanma hissi ve kesif koku oluşmasının ardından şüphelendikleri kolileri dışarı taşıdı. Bu sırada içinde kimyasal "benzoil klorür" maddesi bulunduğu öğrenilen kolilerden sızma yaşandı.İş yerindeki 12 kişinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerine haber verildi.Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, olay yerinde kurulan karantina çadırında kimyasal maddeyle temas eden ve etkilenen kişilere müdahale etti.Dezenfekte çalışmasıyla kimyasaldan arındırılan çalışanlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231005/esenboga-havalimaninda-kimyasal-madde-tatbikati-1076052603.html
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kimyasal, sızıntı, kimyasal sızıntı, kargo, kocaeli
kimyasal, sızıntı, kimyasal sızıntı, kargo, kocaeli

Kargo şubesinde kimyasal sızıntı şüphesi: 12 kişi hastaneye kaldırıldı

14:55 16.11.2023
© İHA / MERT GÜRENÇ-AW077836Kargo şubesinde kimyasal sızıntı
Kargo şubesinde kimyasal sızıntı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© İHA / MERT GÜRENÇ-AW077836
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Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir kargo dağıtım merkezinde içinde kimyasal madde bulunan kolide yaşanan sızıntı sonrası zehirlenme şüphesiyle 12 kişi hastanelere kaldırıldı.
Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak'taki bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde çalışanlar, gözlerinde yanma hissi ve kesif koku oluşmasının ardından şüphelendikleri kolileri dışarı taşıdı. Bu sırada içinde kimyasal "benzoil klorür" maddesi bulunduğu öğrenilen kolilerden sızma yaşandı.
İş yerindeki 12 kişinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, olay yerinde kurulan karantina çadırında kimyasal maddeyle temas eden ve etkilenen kişilere müdahale etti.
Dezenfekte çalışmasıyla kimyasaldan arındırılan çalışanlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Esenboğa Havalimanı’nda kimyasal madde tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
TÜRKİYE
Esenboğa Havalimanı’nda kimyasal madde tatbikatı
5 Ekim, 13:13
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