https://sputniknews.com.tr/20231116/ingilterenin-yeni-disisleri-bakani-cameronun-ilk-duragi-kiev-1077453744.html

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Cameron’un ilk durağı Kiev

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Cameron’un ilk durağı Kiev

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron’un ilk yurtdışı ziyaretini Kiev’e gerçekleştirdiği belirtilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T11:54+0300

2023-11-16T11:54+0300

2023-11-16T11:59+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ingiltere

david cameron

ingiltere dışişleri bakanlığı

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077454249_0:0:2474:1392_1920x0_80_0_0_358f2a2c9e659292d879b84b1159f327.jpg

Eski İngiltere Başbakanı Cameron, pazartesi günü dışişleri bakanı olarak atanmıştı.Ukrayna basınında yer alan mesajda, “İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron bu statüdeki ilk ziyaretini Kiev'e yaptı. Vladimir Zelenskiy ile görüşmede” ifadelerine yer verildi.Cameron, 2010-2016 yılları arasında İngiltere Başbakanı olarak görev yapmış, 2016 yılında ülkenin AB'den çıkışına ilişkin başarısız referandumun ardından parlamentodaki yetkilerini terk ederek siyaseti bıraktığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231113/eski-ingiltere-basbakani-david-cameron-yeni-disisleri-bakani-oldu-siyasi-kariyeri-nasil-degisti-1077340477.html

ukrayna

ingiltere

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, ingiltere, david cameron, ingiltere dışişleri bakanlığı, kiev