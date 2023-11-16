https://sputniknews.com.tr/20231116/ingilterenin-yeni-disisleri-bakani-cameronun-ilk-duragi-kiev-1077453744.html
İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Cameron’un ilk durağı Kiev
İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Cameron’un ilk durağı Kiev
İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron’un ilk yurtdışı ziyaretini Kiev’e gerçekleştirdiği belirtilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T11:54+0300
2023-11-16T11:54+0300
2023-11-16T11:59+0300
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ingiltere
david cameron
ingiltere dışişleri bakanlığı
kiev
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Eski İngiltere Başbakanı Cameron, pazartesi günü dışişleri bakanı olarak atanmıştı.Ukrayna basınında yer alan mesajda, “İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron bu statüdeki ilk ziyaretini Kiev'e yaptı. Vladimir Zelenskiy ile görüşmede” ifadelerine yer verildi.Cameron, 2010-2016 yılları arasında İngiltere Başbakanı olarak görev yapmış, 2016 yılında ülkenin AB'den çıkışına ilişkin başarısız referandumun ardından parlamentodaki yetkilerini terk ederek siyaseti bıraktığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231113/eski-ingiltere-basbakani-david-cameron-yeni-disisleri-bakani-oldu-siyasi-kariyeri-nasil-degisti-1077340477.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ingiltere, david cameron, ingiltere dışişleri bakanlığı, kiev
İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Cameron’un ilk durağı Kiev
11:54 16.11.2023 (güncellendi: 11:59 16.11.2023)
İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron’un ilk yurtdışı ziyaretini Kiev’e gerçekleştirdiği belirtilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğü açıklandı.
Eski İngiltere Başbakanı Cameron, pazartesi günü dışişleri bakanı olarak atanmıştı.
Ukrayna basınında yer alan mesajda, “İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron bu statüdeki ilk ziyaretini Kiev'e yaptı. Vladimir Zelenskiy ile görüşmede” ifadelerine yer verildi.
Cameron, 2010-2016 yılları arasında İngiltere Başbakanı olarak görev yapmış, 2016 yılında ülkenin AB'den çıkışına ilişkin başarısız referandumun ardından parlamentodaki yetkilerini terk ederek siyaseti bıraktığını duyurmuştu.