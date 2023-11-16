https://sputniknews.com.tr/20231116/esen-kart-11-ilde-64-bin-761-afetzede-aileye-ulastirildi-1077477674.html

Esen Kart 11 ilde 64 bin 761 afetzede aileye ulaştırıldı

Esen Kart 11 ilde 64 bin 761 afetzede aileye ulaştırıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgesinde konteyner kentlerdeki afetzedelerin kullanabileceği Esen Kart'ın, 11 ilde 64 bin 761 aileye... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T21:23+0300

2023-11-16T21:23+0300

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türkiye

afad

afetzede

kart

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AFAD'ın sosyal medya hesabından, "Esen Kart Projesi ile afetzedelerimizin yanındayız" mesajıyla yapılan paylaşımda, konteyner kentlerde misafir edilen afetzede vatandaşların kendi mutfaklarında yemek pişirmelerine olanak sağlamak için aylık 3 bin lira tutarında market harcaması yapabilecekleri Esen Kart dağıtımının aralıksız sürdüğü belirtildi.AFAD ve Türk Kızılay işbirliği ile geliştirilen Esen Kart'ın, bugüne kadar 11 ilde 64 bin 761 afetzede aileye ulaştırıldığı, toplam 658 milyon 569 bin lira tutarında harcama kredisinin vatandaşların kartlarına yüklendiği ifade edildi.Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

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