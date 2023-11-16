https://sputniknews.com.tr/20231116/dunyada-bir-ilk-bir-parkinson-hastasi-noroprotez-ile-yeniden-yurumeyi-basardi-1077471757.html

Dünyada bir ilk: Parkinson hastası nöroprotez ile yeniden yürümeyi başardı

Dünyada bir ilk: Parkinson hastası nöroprotez ile yeniden yürümeyi başardı

İsviçre’de geliştirilen bir teknoloji, Parkinson hastalarının yeniden yürümesini sağladı. Parkinson hastası Marc Gauthier, omuriliğine yerleştirilen nöroprotez... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

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video

parkinson

parkinson hastalığı

nöroprotez

dünya

isviçre

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Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen Parkinson hastalığına umut olabilecek bir teknoloji geliştirildi.İsviçreli bir teknoloji şirketi, omuriliğe yerleştirilerek bacak kaslarını harekete geçiren ve hastaların yeniden yürümesini mümkün kılan bir nöroprotez geliştirdi.25 yıldır Parkinson hastası olan 63 yaşındaki Marc Gauthier’e Lozan Üniversite Hastanesi'nde (CHUV) takılan nöroprotez, ilk denemede başarılı sonuç verdi.Rehabilitasyon sürecinin ardından zorluk yaşamadan 5 kilometre yürüyebildiğini açıklanan Gauthier’in sandalyesinden kalkabildiği, merdivenleri kendi başına çıkabildiği ve asansöre binebildiği açıklandı.CHUV'da sinir bilimi profesörü olan Gregoire Courtine, omuriliğine iletilen elektriksel uyarıların Gauthier’in yürümesini sağladığını söyledi.

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Dünyada bir ilk: Bir Parkinson hastası nöroprotez ile yeniden yürümeyi başardı Dünyada bir ilk: Bir Parkinson hastası nöroprotez ile yeniden yürümeyi başardı 2023-11-16T17:16+0300 true PT1M02S

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video, parkinson, parkinson hastalığı, nöroprotez, isviçre, видео