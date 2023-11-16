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İsveç’in NATO üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu’nda ertelendi
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Dünyada bir ilk: Parkinson hastası nöroprotez ile yeniden yürümeyi başardı
Dünyada bir ilk: Parkinson hastası nöroprotez ile yeniden yürümeyi başardı
İsviçre’de geliştirilen bir teknoloji, Parkinson hastalarının yeniden yürümesini sağladı. Parkinson hastası Marc Gauthier, omuriliğine yerleştirilen nöroprotez... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
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parkinson
parkinson hastalığı
nöroprotez
dünya
isviçre
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Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen Parkinson hastalığına umut olabilecek bir teknoloji geliştirildi.İsviçreli bir teknoloji şirketi, omuriliğe yerleştirilerek bacak kaslarını harekete geçiren ve hastaların yeniden yürümesini mümkün kılan bir nöroprotez geliştirdi.25 yıldır Parkinson hastası olan 63 yaşındaki Marc Gauthier’e Lozan Üniversite Hastanesi'nde (CHUV) takılan nöroprotez, ilk denemede başarılı sonuç verdi.Rehabilitasyon sürecinin ardından zorluk yaşamadan 5 kilometre yürüyebildiğini açıklanan Gauthier’in sandalyesinden kalkabildiği, merdivenleri kendi başına çıkabildiği ve asansöre binebildiği açıklandı.CHUV'da sinir bilimi profesörü olan Gregoire Courtine, omuriliğine iletilen elektriksel uyarıların Gauthier’in yürümesini sağladığını söyledi.
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Dünyada bir ilk: Bir Parkinson hastası nöroprotez ile yeniden yürümeyi başardı
Dünyada bir ilk: Bir Parkinson hastası nöroprotez ile yeniden yürümeyi başardı
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video, parkinson, parkinson hastalığı, nöroprotez, isviçre, видео

Dünyada bir ilk: Parkinson hastası nöroprotez ile yeniden yürümeyi başardı

17:16 16.11.2023
© İHA
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İsviçre’de geliştirilen bir teknoloji, Parkinson hastalarının yeniden yürümesini sağladı. Parkinson hastası Marc Gauthier, omuriliğine yerleştirilen nöroprotez sayesinde dünyada ilk kez yeniden yürümeyi başaran kişi oldu.
Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen Parkinson hastalığına umut olabilecek bir teknoloji geliştirildi.

İsviçreli bir teknoloji şirketi, omuriliğe yerleştirilerek bacak kaslarını harekete geçiren ve hastaların yeniden yürümesini mümkün kılan bir nöroprotez geliştirdi.

25 yıldır Parkinson hastası olan 63 yaşındaki Marc Gauthier’e Lozan Üniversite Hastanesi'nde (CHUV) takılan nöroprotez, ilk denemede başarılı sonuç verdi.

Rehabilitasyon sürecinin ardından zorluk yaşamadan 5 kilometre yürüyebildiğini açıklanan Gauthier’in sandalyesinden kalkabildiği, merdivenleri kendi başına çıkabildiği ve asansöre binebildiği açıklandı.

CHUV'da sinir bilimi profesörü olan Gregoire Courtine, omuriliğine iletilen elektriksel uyarıların Gauthier’in yürümesini sağladığını söyledi.

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