https://sputniknews.com.tr/20231116/cinde-komur-madeni-sirketinde-buyuk-yangin-26-olu-38-yarali-1077464471.html
Çin'de kömür madeni şirketine ait binada büyük yangın: 26 ölü, 38 yaralı
Çin'de kömür madeni şirketine ait binada büyük yangın: 26 ölü, 38 yaralı
Çin’in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletine bağlı Lüliang şehrindeki bir kömür madeni şirketine ait binada çıkan yangında 26 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T15:31+0300
2023-11-16T15:31+0300
2023-11-16T15:32+0300
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lüliang
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Çin'in Shanxi eyaletinde bulunan Lüliang kentindeki Yongju Coal şirketine ait 4 katlı binada yangın meydana geldi.Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Kurtarma çalışmalarının ardından 64 kişi hastaneye kaldırılırken, 26 kişi hayatını kaybetti. 38 kişinin ise tedavisi sürüyor.8 saat sonra söndürülen yangında yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla ekip kurulduğu belirtildi.
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Çin'de kömür madeni şirketinde büyük yangın
Çin'de kömür madeni şirketinde büyük yangın
2023-11-16T15:31+0300
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video, çin, shanxi, lüliang , видео, yangın
video, çin, shanxi, lüliang , видео, yangın
Çin'de kömür madeni şirketine ait binada büyük yangın: 26 ölü, 38 yaralı
15:31 16.11.2023 (güncellendi: 15:32 16.11.2023)
Çin’in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletine bağlı Lüliang şehrindeki bir kömür madeni şirketine ait binada çıkan yangında 26 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.
Çin'in Shanxi eyaletinde bulunan Lüliang kentindeki Yongju Coal şirketine ait 4 katlı binada yangın meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kurtarma çalışmalarının ardından 64 kişi hastaneye kaldırılırken, 26 kişi hayatını kaybetti. 38 kişinin ise tedavisi sürüyor.
8 saat sonra söndürülen yangında yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla ekip kurulduğu belirtildi.