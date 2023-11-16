https://sputniknews.com.tr/20231116/baris-pehlivanin-yargilandigi-dava-dusuruldu-1077472319.html
Barış Pehlivan'ın yargılandığı dava düşürüldü
Barış Pehlivan'ın yargılandığı dava düşürüldü
Gazeteci Barış Pehlivan'ın yargılandığı dava düşürüldü. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T17:18+0300
2023-11-16T17:18+0300
2023-11-16T17:25+0300
türkiye
barış pehlivan
gazeteci
tutuklu
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Gazeteci Barış Pehlivan 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan yargılandığı davada mahkeme suçun şikayete tabi olduğunu, müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davamın düşmesine karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231115/gazeteci-elif-akkus-tahliye-edildi-1077434486.html
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barış pehlivan, gazeteci, tutuklu
barış pehlivan, gazeteci, tutuklu
Barış Pehlivan'ın yargılandığı dava düşürüldü
17:18 16.11.2023 (güncellendi: 17:25 16.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Gazeteci Barış Pehlivan'ın yargılandığı dava düşürüldü.
Gazeteci Barış Pehlivan 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan yargılandığı davada mahkeme suçun şikayete tabi olduğunu, müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davamın düşmesine karar verdi.