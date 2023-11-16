https://sputniknews.com.tr/20231116/bakani-kacirdan-vize-serbestisi-cagrisi-milletimizin-beklentisi-1077446399.html
Bakanı Kacır'dan vize serbestisi çağrısı: 'Milletimizin beklentisi'
Bakanı Kacır'dan vize serbestisi çağrısı: 'Milletimizin beklentisi'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gümrük Birliği güncellemesinin hem Türkiye'ye hem Avrupa Birliği'ne (AB) fayda sağlayacağını belirterek, vize... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T09:43+0300
2023-11-16T09:43+0300
2023-11-16T09:43+0300
türkiye
mehmet fatih kacır
vize serbestisi
ab ile türkiye arasında vize serbestesi
vize
vize
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Kacır, Brüksel temasları çerçevesinde AB Komisyonu'nun Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Iliana Ivanova, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton ile yaptığı görüşmelerinin ardından açıklama yaptı.AB'ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi çağrısında bulunan Kacır, şöyle konuştu:Kacır, vize serbestisi konusuna da değinerek, sözlerini, "Vize serbestisi de artık milletimizin önemli bir beklentisidir. Bu konuda Türkiye'nin daha adil bir yaklaşıma muhatap olması gerekir. Bunu da AB'deki paydaşlarımızdan bekliyoruz." diye tamamladı.
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vize serbestisi,türkiye vize serbestisi,bakan kacır son dk
vize serbestisi,türkiye vize serbestisi,bakan kacır son dk
Bakanı Kacır'dan vize serbestisi çağrısı: 'Milletimizin beklentisi'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gümrük Birliği güncellemesinin hem Türkiye'ye hem Avrupa Birliği'ne (AB) fayda sağlayacağını belirterek, vize serbestisi konusunda da Türkiye'nin daha adil bir yaklaşıma muhatap olması gerektiğini kaydetti.
Kacır, Brüksel temasları çerçevesinde AB Komisyonu'nun Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Iliana Ivanova, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton ile yaptığı görüşmelerinin ardından açıklama yaptı.
AB'ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi çağrısında bulunan Kacır, şöyle konuştu:
"Nasıl ürünlerin serbest hareketini konuşuyorsak mutlaka bu ürünleri taşıyan araçların, bu araçları kullanan insanların serbest hareketini de mümkün kılabilmemiz lazım. Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne ilişkin karar süreçlerinde aktif olarak rol almasını sağlayabilmemiz lazım. Bütün dijital alanları kapsayacak şekilde önümüzdeki dönemde Gümrük Birliği'nde önemli adımlar atmamız lazım. AB nihayetinde bu alanlarda başka bölgelerle ve ülkelerle rekabet etmektedir ve Türkiye hali hazırda AB değer zincirinde oynadığı rolle bu rekabette AB'ye önemli güç katmaktadır. Gümrük Birliği revizyonu hem Türkiye'ye hem AB'ye bu anlamda kazanç getirecektir."
Kacır, vize serbestisi konusuna da değinerek, sözlerini, "Vize serbestisi de artık milletimizin önemli bir beklentisidir. Bu konuda Türkiye'nin daha adil bir yaklaşıma muhatap olması gerekir. Bunu da AB'deki paydaşlarımızdan bekliyoruz." diye tamamladı.