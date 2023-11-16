https://sputniknews.com.tr/20231116/bakani-kacirdan-vize-serbestisi-cagrisi-milletimizin-beklentisi-1077446399.html

Bakanı Kacır'dan vize serbestisi çağrısı: 'Milletimizin beklentisi'

Bakanı Kacır'dan vize serbestisi çağrısı: 'Milletimizin beklentisi'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gümrük Birliği güncellemesinin hem Türkiye'ye hem Avrupa Birliği'ne (AB) fayda sağlayacağını belirterek, vize... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T09:43+0300

2023-11-16T09:43+0300

2023-11-16T09:43+0300

türkiye

mehmet fatih kacır

vize serbestisi

ab ile türkiye arasında vize serbestesi

vize

vize

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Kacır, Brüksel temasları çerçevesinde AB Komisyonu'nun Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Iliana Ivanova, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton ile yaptığı görüşmelerinin ardından açıklama yaptı.AB'ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi çağrısında bulunan Kacır, şöyle konuştu:Kacır, vize serbestisi konusuna da değinerek, sözlerini, "Vize serbestisi de artık milletimizin önemli bir beklentisidir. Bu konuda Türkiye'nin daha adil bir yaklaşıma muhatap olması gerekir. Bunu da AB'deki paydaşlarımızdan bekliyoruz." diye tamamladı.

türkiye

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