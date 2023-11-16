https://sputniknews.com.tr/20231116/anadolu-universitesinden-taciz-iddialarina-yonelik-aciklama-1077477143.html
Anadolu Üniversitesi’nden ‘taciz iddialarına’ yönelik açıklama
Anadolu Üniversitesi’nden ‘taciz iddialarına’ yönelik açıklama
Anadolu Üniversitesi, basında yer alan taciz iddialarıyla alakalı basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Üniversitemizde bir öğretim üyesinin bir öğrenciye sözlü... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T20:50+0300
2023-11-16T20:50+0300
2023-11-16T20:50+0300
türkiye
anadolu üniversitesi
taciz
üniversite
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102431/73/1024317346_114:0:1806:952_1920x0_80_0_0_0fe56d45cfb58dcb42aaea0d71225ba6.jpg
Anadolu Üniversitesi, bir öğretim görevlisinin öğrenciyi yönelik sözlü taciz ettiği iddialara ilişkin basın açıklaması yayımladı.Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231113/10-kasimda-cig-kofte-partisine-sorusturma-1077323820.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102431/73/1024317346_326:0:1595:952_1920x0_80_0_0_bfeb408a18f55429a656b9fefca85f3b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
anadolu üniversitesi, taciz, üniversite
anadolu üniversitesi, taciz, üniversite
Anadolu Üniversitesi’nden ‘taciz iddialarına’ yönelik açıklama
Anadolu Üniversitesi, basında yer alan taciz iddialarıyla alakalı basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Üniversitemizde bir öğretim üyesinin bir öğrenciye sözlü taciz ettiği iddiaları ile ilgili şikâyet tarafımıza ulaştıktan sonra aynı gün ivedilikle soruşturma başlatılmış olup, ilgili öğretim üyesi açığa alınmıştır" denildi.
Anadolu Üniversitesi, bir öğretim görevlisinin öğrenciyi yönelik sözlü taciz ettiği iddialara ilişkin basın açıklaması yayımladı.
Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Üniversitemizde bir öğretim üyesinin bir öğrenciye sözlü taciz ettiği iddiaları ile ilgili şikâyet tarafımıza ulaştıktan sonra aynı gün ivedilikle soruşturma başlatılmış olup, ilgili öğretim üyesi açığa alınmıştır. Öğretim üyesi hakkındaki soruşturma Üniversitemiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve süreç üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.”