Ahmet Hakan: AK Parti gecikiyor, İstanbul’da da Ankara’da da aday henüz belli değil

"İstanbul’da Ekrem İmamoğlu aday. Ankara’da Mansur Yavaş aday. Bu iki isim şimdiden çalışmalara başlamış durumda. Peki ya AK Parti’nin adayları? İstanbul’da da Ankara’da da aday henüz belli değil. Kulisler kaynıyor, aday adaylarından söz ediliyor, anketler yayınlanıyor falan ama henüz adayla ilgili bir işaret yok. Oysa “Büyük Kongre’den sonra ilk işimiz bu olacak” deniyordu. “Erken kalkan erken yol alır” derler. “En iyi, iyinin düşmanıdır” derler. AK Parti’nin bu iki sözü dikkate almasında sayısız fayda var."