https://sputniknews.com.tr/20231116/ahmet-hakan-ak-parti-gecikiyor-istanbulda-da-ankarada-da-aday-henuz-belli-degil-1077451004.html
Ahmet Hakan: AK Parti gecikiyor, İstanbul’da da Ankara’da da aday henüz belli değil
Ahmet Hakan: AK Parti gecikiyor, İstanbul’da da Ankara’da da aday henüz belli değil
Ahmet Hakan, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara büyükşehirleri için belediye başkanı adayı açıklama konusunda geciktiğini belirtti. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T10:48+0300
2023-11-16T10:48+0300
2023-11-16T10:49+0300
politika
mansur yavaş
ekrem imamoğlu
belediye
belediye başkanı
ak parti
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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yerel seçimler öncesinde AK Parti'nin aday belirleme konusunda geciktiğini öne sürdü.Ahmet Hakan özellikle Ankara ve İstanbul'u işaret etti ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231108/kilicdaroglu-acikladi-neden-adayliktan-cekilip-ozgur-ozelin-elini-havaya-kaldirmadi-1077173166.html
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mansur yavaş, ekrem imamoğlu, belediye, belediye başkanı, ak parti
mansur yavaş, ekrem imamoğlu, belediye, belediye başkanı, ak parti
Ahmet Hakan: AK Parti gecikiyor, İstanbul’da da Ankara’da da aday henüz belli değil
10:48 16.11.2023 (güncellendi: 10:49 16.11.2023)
Ahmet Hakan, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara büyükşehirleri için belediye başkanı adayı açıklama konusunda geciktiğini belirtti.
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yerel seçimler öncesinde AK Parti'nin aday belirleme konusunda geciktiğini öne sürdü.
Ahmet Hakan özellikle Ankara ve İstanbul'u işaret etti ve şunları söyledi
:
"İstanbul’da Ekrem İmamoğlu aday. Ankara’da Mansur Yavaş aday. Bu iki isim şimdiden çalışmalara başlamış durumda. Peki ya AK Parti’nin adayları? İstanbul’da da Ankara’da da aday henüz belli değil. Kulisler kaynıyor, aday adaylarından söz ediliyor, anketler yayınlanıyor falan ama henüz adayla ilgili bir işaret yok. Oysa “Büyük Kongre’den sonra ilk işimiz bu olacak” deniyordu. “Erken kalkan erken yol alır” derler. “En iyi, iyinin düşmanıdır” derler. AK Parti’nin bu iki sözü dikkate almasında sayısız fayda var."