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Ahmet Hakan: AK Parti gecikiyor, İstanbul’da da Ankara’da da aday henüz belli değil
Ahmet Hakan: AK Parti gecikiyor, İstanbul’da da Ankara’da da aday henüz belli değil
Ahmet Hakan, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara büyükşehirleri için belediye başkanı adayı açıklama konusunda geciktiğini belirtti. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
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belediye
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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yerel seçimler öncesinde AK Parti'nin aday belirleme konusunda geciktiğini öne sürdü.Ahmet Hakan özellikle Ankara ve İstanbul'u işaret etti ve şunları söyledi:
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mansur yavaş, ekrem imamoğlu, belediye, belediye başkanı, ak parti
mansur yavaş, ekrem imamoğlu, belediye, belediye başkanı, ak parti

Ahmet Hakan: AK Parti gecikiyor, İstanbul’da da Ankara’da da aday henüz belli değil

10:48 16.11.2023 (güncellendi: 10:49 16.11.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğluİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
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Ahmet Hakan, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara büyükşehirleri için belediye başkanı adayı açıklama konusunda geciktiğini belirtti.
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yerel seçimler öncesinde AK Parti'nin aday belirleme konusunda geciktiğini öne sürdü.
Ahmet Hakan özellikle Ankara ve İstanbul'u işaret etti ve şunları söyledi:
"İstanbul’da Ekrem İmamoğlu aday. Ankara’da Mansur Yavaş aday. Bu iki isim şimdiden çalışmalara başlamış durumda. Peki ya AK Parti’nin adayları? İstanbul’da da Ankara’da da aday henüz belli değil. Kulisler kaynıyor, aday adaylarından söz ediliyor, anketler yayınlanıyor falan ama henüz adayla ilgili bir işaret yok. Oysa “Büyük Kongre’den sonra ilk işimiz bu olacak” deniyordu. “Erken kalkan erken yol alır” derler. “En iyi, iyinin düşmanıdır” derler. AK Parti’nin bu iki sözü dikkate almasında sayısız fayda var."
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