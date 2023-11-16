Abdulkadir Selvi: Milletvekillerinin gözleri doldu

"Erdoğan konuşmasının bir bölümünde Gazze’de yaşanan soykırımla ilgili olarak bir video izletti. Video bitti milletvekillerinin yüzlerine baktım, birçoğunun gözleri dolmuştu. Gözyaşlarını gizlice silenler var. İnsan olanın yüreğinin dayanmayacağı katliam karşısında gözyaşı dökmemek mümkün mü?"