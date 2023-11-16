https://sputniknews.com.tr/20231116/abdulkadir-selvi-milletvekillerinin-gozleri-doldu-1077447969.html
Abdulkadir Selvi: Milletvekillerinin gözleri doldu
Abdulkadir Selvi: Milletvekillerinin gözleri doldu
Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında Gazze'ye değinmesini ve bölgeye ilişkin izletilen videonun milletvekillerini... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T10:05+0300
2023-11-16T10:05+0300
2023-11-16T10:05+0300
politika
abdulkadir selvi
ak parti
recep tayyip erdoğan
gazze
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü AK Parti grubunda Gazze’de yaşananlara geniş yer ayırdı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin bir de video hazırlattığını ifade etti ve videonun etkisini şöyle anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20231116/1077437623.html
gazze
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abdulkadir selvi, ak parti, recep tayyip erdoğan, gazze, cumhurbaşkanı
abdulkadir selvi, ak parti, recep tayyip erdoğan, gazze, cumhurbaşkanı
Abdulkadir Selvi: Milletvekillerinin gözleri doldu
Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında Gazze'ye değinmesini ve bölgeye ilişkin izletilen videonun milletvekillerini etkilemesini ele aldı ve "Milletvekillerinin gözleri doldu" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü AK Parti grubunda Gazze’de yaşananlara geniş yer ayırdı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin bir de video hazırlattığını ifade etti ve videonun etkisini şöyle anlattı:
"Erdoğan konuşmasının bir bölümünde Gazze’de yaşanan soykırımla ilgili olarak bir video izletti. Video bitti milletvekillerinin yüzlerine baktım, birçoğunun gözleri dolmuştu. Gözyaşlarını gizlice silenler var. İnsan olanın yüreğinin dayanmayacağı katliam karşısında gözyaşı dökmemek mümkün mü?"