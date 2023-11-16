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https://sputniknews.com.tr/20231116/abd-kongre-binasina-duzenlenen-saldirida-ukraynalilarin-rolunu-arastirmadi-1077456778.html
‘ABD, Kongre Binası'na düzenlenen saldırıda Ukraynalıların rolünü araştırmadı’
‘ABD, Kongre Binası'na düzenlenen saldırıda Ukraynalıların rolünü araştırmadı’
Kongre Binası'na düzenlenen saldırıda yer alan Jacob Chansley, ABD'nin Ukraynalıların bu olaydaki rolünü araştırmadığını belirtti. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T22:16+0300
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video
abd
jacob chansley
amerika
dünya
kongre binası
kongre baskını
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2021'de Kongre Binası'na saldıranlar arasında yer alan ‘boynuzlu Şaman’ olarak bilinen Jacob Chansley, Sputnik’e verdiği demeçte ABD hükümetinin bu olaylarla bağlantısı olan ve ‘Ukrayna casusu’ olduğu iddia edilen kişinin rolünü araştırmadığını söyledi.Chansley, “Ayrıca, Vladimir Zelenskiy'in yükselişinde büyük rolü olan Ukraynalı oligark İgor Kolomoyskiy'ye bağlı medya kuruluşu ‘1 + 1’ televizyon kanalıyla birlikte eski Ukraynalı casus Sergey Dubinin de o gün oradaydı. Yani bu Ukraynalı oligark, Dubinin'i oraya gönderdi ve onlar Kongre Binası'na ilk saldırı sırasında oradaydı. Bu konuyla ilgili herhangi bir soruşturma ve tutuklama yapılmıyor” dedi.Daha önce ‘Şaman’, Kongre Binası'na yapılan saldırıda Ukraynalı milliyetçilerin yer aldığını ileri sürmüş, ancak bu iddiasını destekleyecek somut bir kanıt sunmamıştı.Kongre’nin Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı 6 Ocak olaylarında Chansley, Kongre Binası'na giren grubun arasında en dikkat çekenler arasındaydı. Chansley’in boynuzlu kürk şapkalı fotoğrafı tüm dünya medyasında yer almıştı.Sputnik, iki yıl önceki olaylarda Ukraynalıların ‘izi’ olduğu iddiasıyla ilgili değerlendirme talebiyle FBI ile temasa geçti, ancak “FBI'ın bu konu hakkında herhangi bir yorumu yok” yanıtını aldı.6 Ocak 2021'de Trump destekçileri Kongre Binası'na saldırarak birkaç saat boyunca Kongre'nin çalışmalarını engellemişti. Protestocuların binadan çıkarılmasının ardından Kongre üyeleri Joe Biden'ın başkanlık seçimlerindeki zaferini tescil ettmişti. Daha sonra yüzlerce kişi saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle güvenlik güçleri gözaltına alınmıştı.
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2021'de Kongre Binası'na saldıranlar arasında olup, şaman gibi giyinen Amerikalı Jacob Chansley, Sputnik’e verdiği demeçte ABD hükümetinin o zaman çıkan olaylarda ‘Ukrayna casusu’ olduğu düşünülen kişinin rolünü araştırmadığını söyledi.
2021'de Kongre Binası'na saldıranlar arasında olup, şaman gibi giyinen Amerikalı Jacob Chansley, Sputnik’e verdiği demeçte ABD hükümetinin o zaman çıkan olaylarda ‘Ukrayna casusu’ olduğu düşünülen kişinin rolünü araştırmadığını söyledi.
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video, abd, jacob chansley , amerika, kongre binası, kongre baskını
video, abd, jacob chansley , amerika, kongre binası, kongre baskını

‘ABD, Kongre Binası'na düzenlenen saldırıda Ukraynalıların rolünü araştırmadı’

22:16 16.11.2023
© Sputnik
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Kongre Binası'na düzenlenen saldırıda yer alan Jacob Chansley, ABD'nin Ukraynalıların bu olaydaki rolünü araştırmadığını belirtti.
2021'de Kongre Binası'na saldıranlar arasında yer alan ‘boynuzlu Şaman’ olarak bilinen Jacob Chansley, Sputnik’e verdiği demeçte ABD hükümetinin bu olaylarla bağlantısı olan ve ‘Ukrayna casusu’ olduğu iddia edilen kişinin rolünü araştırmadığını söyledi.
Chansley, “Ayrıca, Vladimir Zelenskiy'in yükselişinde büyük rolü olan Ukraynalı oligark İgor Kolomoyskiy'ye bağlı medya kuruluşu ‘1 + 1’ televizyon kanalıyla birlikte eski Ukraynalı casus Sergey Dubinin de o gün oradaydı. Yani bu Ukraynalı oligark, Dubinin'i oraya gönderdi ve onlar Kongre Binası'na ilk saldırı sırasında oradaydı. Bu konuyla ilgili herhangi bir soruşturma ve tutuklama yapılmıyor” dedi.
Daha önce ‘Şaman’, Kongre Binası'na yapılan saldırıda Ukraynalı milliyetçilerin yer aldığını ileri sürmüş, ancak bu iddiasını destekleyecek somut bir kanıt sunmamıştı.
Kongre’nin Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı 6 Ocak olaylarında Chansley, Kongre Binası'na giren grubun arasında en dikkat çekenler arasındaydı. Chansley’in boynuzlu kürk şapkalı fotoğrafı tüm dünya medyasında yer almıştı.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaJacob Chansley- Boynuzlu şaman
Jacob Chansley- Boynuzlu şaman - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
Jacob Chansley- Boynuzlu şaman
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Sputnik, iki yıl önceki olaylarda Ukraynalıların ‘izi’ olduğu iddiasıyla ilgili değerlendirme talebiyle FBI ile temasa geçti, ancak “FBI'ın bu konu hakkında herhangi bir yorumu yok” yanıtını aldı.
6 Ocak 2021'de Trump destekçileri Kongre Binası'na saldırarak birkaç saat boyunca Kongre'nin çalışmalarını engellemişti. Protestocuların binadan çıkarılmasının ardından Kongre üyeleri Joe Biden'ın başkanlık seçimlerindeki zaferini tescil ettmişti. Daha sonra yüzlerce kişi saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle güvenlik güçleri gözaltına alınmıştı.
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