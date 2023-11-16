https://sputniknews.com.tr/20231116/a-milli-futbol-takimi-almanya-ile-karsi-karsiya-geliyor-mac-saat-kacta-ne-zaman-oynanacak-1077449660.html

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile karşı karşıya geliyor: Maç saat kaçta ne zaman oynanacak?

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile karşı karşıya geliyor: Maç saat kaçta ne zaman oynanacak?

A Milli Takım, Almanya ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Türk tarafı, Almanya ile 18 Kasım’da Berlin’de özel... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

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TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik uygulamalar yapıldı. Son bölümde ise çift kale taktik oyun oynandı.Öte yandan üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Hakan Çalhanoğlu ise antrenmanda yer almadı.Maç saat kaçta ne zaman oynanacak?Ay-yıldızlılar, yarın saat 11.00’de tesislerde basına kapalı bir antrenman yapacak. A Milli Takım kafilesi, saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak Türk Hava Yolları’na ait uçakla Almanya ile oynanacak özel maç için Berlin’e gidecek.

https://sputniknews.com.tr/20231115/manchester-cityden-rekor-gelir-ve-kar-1077429878.html

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