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A Milli Futbol Takımı, Almanya ile karşı karşıya geliyor: Maç saat kaçta ne zaman oynanacak?
A Milli Futbol Takımı, Almanya ile karşı karşıya geliyor: Maç saat kaçta ne zaman oynanacak?
A Milli Takım, Almanya ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Türk tarafı, Almanya ile 18 Kasım’da Berlin’de özel... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
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TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik uygulamalar yapıldı. Son bölümde ise çift kale taktik oyun oynandı.Öte yandan üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Hakan Çalhanoğlu ise antrenmanda yer almadı.Maç saat kaçta ne zaman oynanacak?Ay-yıldızlılar, yarın saat 11.00’de tesislerde basına kapalı bir antrenman yapacak. A Milli Takım kafilesi, saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak Türk Hava Yolları’na ait uçakla Almanya ile oynanacak özel maç için Berlin’e gidecek.
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A Milli Futbol Takımı, Almanya ile karşı karşıya geliyor: Maç saat kaçta ne zaman oynanacak?

10:33 16.11.2023
© AA / Serhat ÇetinkayaA Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları, kaydettikleri gol sonrası sevinç yaşadı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları, kaydettikleri gol sonrası sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AA / Serhat Çetinkaya
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A Milli Takım, Almanya ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Türk tarafı, Almanya ile 18 Kasım’da Berlin’de özel maçta karşılaşacak, Galler ile Cardiff’te 21 Kasım’da EURO 2024 Eleme grubu maçı oynayacak.
TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik uygulamalar yapıldı. Son bölümde ise çift kale taktik oyun oynandı.
Öte yandan üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Hakan Çalhanoğlu ise antrenmanda yer almadı.

Maç saat kaçta ne zaman oynanacak?

Ay-yıldızlılar, yarın saat 11.00’de tesislerde basına kapalı bir antrenman yapacak. A Milli Takım kafilesi, saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak Türk Hava Yolları’na ait uçakla Almanya ile oynanacak özel maç için Berlin’e gidecek.
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