https://sputniknews.com.tr/20231115/vergisiz-telefon-ve-10-gb-internet-destegi-basvurulari-basladi-1077411961.html
Vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvuruları başladı
Vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvuruları başladı
Bakan Bak gençlere teknolojik cihaz ve internet desteği başvurularının başladığını duyurdu. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T10:21+0300
2023-11-15T10:21+0300
2023-11-15T11:04+0300
türkiye
vergi
telefon
öğrenci
osman aşkın bak
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tablet, cep telefonu, bilgisayar ve 10 GB internetten oluşan "Genç Teknoloji Destek" başvurularının başladığını duyurdu.Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!" paylaşımını yaptı.Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada ise yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esasların Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bakanlık tarafından "Genç Teknoloji Destek" programının hizmete sunulduğu belirtildi.Teknolojik cihaz ve internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, geniş bilgilerin yer aldığı "www.gsbbiz.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecekleri ifade edildi. Öğrencilerin ayrıca cep telefonlarından "GSBBiz" uygulamasını indirerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231115/universite-ogrencilerine-internet-destegi-resmi-gazetede-10-gb-internet-destegi-basladi-mi-1077409512.html
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yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği,üniversite öğrencilerine internet desteği,10 gb internet desteği başladı mı,10gb internet öğrenci başvuru,10 gb internet desteği başvurusu nasıl,resmi gazete bugün,resmi gazetede yayımlandı,10 gb internet desteği başvurusu başladı mı,vergisiz telefon başvuru
Vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvuruları başladı
10:21 15.11.2023 (güncellendi: 11:04 15.11.2023)
Bakan Bak gençlere teknolojik cihaz ve internet desteği başvurularının başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tablet, cep telefonu, bilgisayar ve 10 GB internetten oluşan "Genç Teknoloji Destek" başvurularının başladığını duyurdu.
Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!" paylaşımını yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada ise yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esasların Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bakanlık tarafından "Genç Teknoloji Destek" programının hizmete sunulduğu belirtildi.
Teknolojik cihaz ve internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, geniş bilgilerin yer aldığı "www.gsbbiz.gsb.gov.tr
" adresinden başvuru yapabilecekleri ifade edildi. Öğrencilerin ayrıca cep telefonlarından "GSBBiz" uygulamasını indirerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceği kaydedildi.