https://sputniknews.com.tr/20231115/vergisiz-telefon-ve-10-gb-internet-destegi-basvurulari-basladi-1077411961.html

Vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvuruları başladı

Vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvuruları başladı

Bakan Bak gençlere teknolojik cihaz ve internet desteği başvurularının başladığını duyurdu. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T10:21+0300

2023-11-15T10:21+0300

2023-11-15T11:04+0300

türkiye

vergi

telefon

öğrenci

osman aşkın bak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/14/1063652930_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_d8d085c8b5f3b8201c310de13ac69017.jpg

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tablet, cep telefonu, bilgisayar ve 10 GB internetten oluşan "Genç Teknoloji Destek" başvurularının başladığını duyurdu.Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!" paylaşımını yaptı.Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada ise yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esasların Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bakanlık tarafından "Genç Teknoloji Destek" programının hizmete sunulduğu belirtildi.Teknolojik cihaz ve internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, geniş bilgilerin yer aldığı "www.gsbbiz.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecekleri ifade edildi. Öğrencilerin ayrıca cep telefonlarından "GSBBiz" uygulamasını indirerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231115/universite-ogrencilerine-internet-destegi-resmi-gazetede-10-gb-internet-destegi-basladi-mi-1077409512.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği,üniversite öğrencilerine internet desteği,10 gb internet desteği başladı mı,10gb internet öğrenci başvuru,10 gb internet desteği başvurusu nasıl,resmi gazete bugün,resmi gazetede yayımlandı,10 gb internet desteği başvurusu başladı mı,vergisiz telefon başvuru