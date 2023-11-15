https://sputniknews.com.tr/20231115/valilik-uyardi-istanbulda-etkili-olacak-1077416527.html

Valilik uyardı: 'İstanbul'da etkili olacak'

Valilik uyardı: 'İstanbul'da etkili olacak'

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T13:32+0300

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yaşam

istanbul

valilik

sağanak

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Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanağın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

istanbul

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istanbul, valilik, sağanak