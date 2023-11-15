https://sputniknews.com.tr/20231115/valilik-uyardi-istanbulda-etkili-olacak-1077416527.html
Valilik uyardı: 'İstanbul'da etkili olacak'
Valilik uyardı: 'İstanbul'da etkili olacak'
İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T13:32+0300
2023-11-15T13:32+0300
2023-11-15T13:33+0300
yaşam
istanbul
valilik
sağanak
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Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanağın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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istanbul, valilik, sağanak
istanbul, valilik, sağanak
Valilik uyardı: 'İstanbul'da etkili olacak'
13:32 15.11.2023 (güncellendi: 13:33 15.11.2023)
İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.
Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanağın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.