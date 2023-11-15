https://sputniknews.com.tr/20231115/universite-ogrencilerine-internet-destegi-resmi-gazetede-10-gb-internet-destegi-basladi-mi-1077409512.html
Vergisiz telefon ve 10 GB internet desteğine nasıl başvuruluyor?
Vergisiz telefon ve 10 GB internet desteğine nasıl başvuruluyor?
Vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvuruları başladı. Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin Gençlik ve... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T09:30+0300
2023-11-15T09:30+0300
2023-11-15T11:09+0300
türkiye
öğrenci
internet
destek
gigabayt
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10 GB internet desteğinin Resmi Gazete'de yer alması ardından başvuru sürecinin ayrıntıları merak ediliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tablet, cep telefonu, bilgisayar ve 10 GB internetten oluşan "Genç Teknoloji Destek" başvurularının başladığını duyurdu."Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği (10 GB) verilmesi" kararının ayrıntıları belli oldu.Telefon desteği için şartlar neler?"Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesi" kararının usul ve esaslarını belirleyen tebliğe göre, açık öğretim hariç yüksek öğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin yararlanacağı destek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ile 26 yaşından gün almama şartı bulunuyor.İnternet desteği için şartlar neler?Tebliğde teknolojik cihaz ve internet desteği için belirlenen şartlar şöyle:10 GB internet desteği başvuruları ne zaman?Bakan Bak gençlere teknolojik cihaz ve internet desteği başvurularının başladığını duyurdu. Teknolojik cihaz ve internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, geniş bilgilerin yer aldığı "www.gsbbiz.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecekleri ifade edildi. Öğrencilerin ayrıca cep telefonlarından "GSBBiz" uygulamasını indirerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceği kaydedildi.İnternet desteği ne kadar sürecek?Bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yaparak internet desteği alması onaylanan öğrenciler, bu imkanı öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere 12 ay boyunca kullanabilecek.Öğrencilere bu süre zarfında her aya 10 GB ücretsiz internet erişimi sunulacak.
https://sputniknews.com.tr/20231114/ogrencilere-telefon-ve-bilgisayar-destegi-resmi-gazetede-yayinlandi-vergisiz-telefon-nasil-alinir-1077368057.html
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üniversite öğrencilerine internet desteği,10 gb internet desteği başladı mı,10gb internet öğrenci başvuru,10 gb internet desteği başvurusu nasıl,resmi gazete bugün,resmi gazetede yayımlandı
üniversite öğrencilerine internet desteği,10 gb internet desteği başladı mı,10gb internet öğrenci başvuru,10 gb internet desteği başvurusu nasıl,resmi gazete bugün,resmi gazetede yayımlandı
Vergisiz telefon ve 10 GB internet desteğine nasıl başvuruluyor?
09:30 15.11.2023 (güncellendi: 11:09 15.11.2023)
Vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvuruları başladı. Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu. Peki başvuru için şartlar neler?
10 GB internet desteğinin Resmi Gazete'de yer alması ardından başvuru sürecinin ayrıntıları merak ediliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tablet, cep telefonu, bilgisayar ve 10 GB internetten oluşan "Genç Teknoloji Destek" başvurularının başladığını duyurdu.
"Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği (10 GB) verilmesi" kararının ayrıntıları belli oldu.
Telefon desteği için şartlar neler?
"Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesi" kararının usul ve esaslarını belirleyen tebliğe göre, açık öğretim hariç yüksek öğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin yararlanacağı destek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ile 26 yaşından gün almama şartı bulunuyor.
İnternet desteği için şartlar neler?
Tebliğde teknolojik cihaz ve internet desteği için belirlenen şartlar şöyle:
"Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazı ile mobil telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9 bin 500 lirasından az olması, cihazın ikinci el olmaması, satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması, teknolojik cihaz ile internet desteği için bildirilen IBAN numarasının ve kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması gerekmekte."
10 GB internet desteği başvuruları ne zaman?
Bakan Bak gençlere teknolojik cihaz ve internet desteği başvurularının başladığını duyurdu. Teknolojik cihaz ve internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, geniş bilgilerin yer aldığı "www.gsbbiz.gsb.gov.tr"
adresinden başvuru yapabilecekleri ifade edildi. Öğrencilerin ayrıca cep telefonlarından "GSBBiz" uygulamasını indirerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceği kaydedildi.
İnternet desteği ne kadar sürecek?
Bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yaparak internet desteği alması onaylanan öğrenciler, bu imkanı öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere 12 ay boyunca kullanabilecek.
Öğrencilere bu süre zarfında her aya 10 GB ücretsiz internet erişimi sunulacak.