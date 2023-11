https://sputniknews.com.tr/20231115/tsknin-azerbaycandaki-gorev-suresinin-uzatilmasina-iliskin-tezkere-kabul-edildi-1077428489.html

TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Tezkere üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz alan Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı.Filistin'e destek olacak her eylemi onaylayacaklarını ifade eden Bitmez, iktidarın doğruyu yapmanın gayreti içinde olmadığını savundu.İktidarın İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini isteyen Bitmez, Türkiye'nin limanlarından İsrail'e petrol ile meyve ve sebze sevk edildiğini öne sürdü.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, "İYİ Parti olarak TSK'nin Azerbaycan'daki görev süresinin bir yıl uzatılmasına yönelik tezkereye elbette ki 'evet' diyeceğiz. Buradaki tezkerede görev süresi bir yıl olarak belirtilse de Azerbaycan'daki tarihi sorumluluğumuz Türk milleti yaşadıkça sonsuza kadar var olacaktır" dedi.Azerbaycan'ın her zaman yanında olacaklarını dile getiren Kavuncu, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin birlikteliğinin hayati olduğunu, her türlü siyasi tartışmanın ötesinde bulunduğunu vurguladı.MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Azerbaycan'ın, Türkiye'nin verdiği destekle oyunları boşa çıkardığını, Azerbaycan topraklarındaki işgalin son bulduğunu söyledi.Özdemir, "Karabağ zaferi, mazlum coğrafyalarda yeni umdun başlangıcı olmuştur, Türklüğün lehine sonuçlar doğurmuştur. Dünyanın farklı yerlerinde zulme uğrayanların Türk'e olan güvenini pekiştirmiştir" diye konuştu.Ermenistan'ın verdiği sözleri tutmadığını ve zaman zaman ateşkesi ihlal ettiğini hatırlatan Özdemir, 19 Eylül 2023'te Azerbaycan ordusunun anti-terör operasyonunu başlattığını ve yeni bir zafer kazanıldığını dile getirdi.MHP'li Özdemir, Karabağ ile ilgili verilen mücadelenin amacına ulaştığını, Türk askerinin varlığının önemli bir garanti olduğunu vurguladı.Türk'ün iradesinin barışın teminatı anlamına geldiğini ifade eden Özdemir, tüm coğrafyalarda gerilimi tırmandırıcı faaliyetlere karşı olduklarının altını çizdi.'Türkiye, her türlü katkıyı vermeye hazırdır'CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye-Azerbaycan arasında eşine rastlanmayacak kardeşlik bağının bulunduğunu belirtti.Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın hukuksuz işgali altındaki topraklarını kurtardığını ifade eden Çakırözer, Azerbaycan'ın zaferini kutladı.Bölgede önceliğin kalıcı barış olması gerektiğinin altını çizen Çakırözer, barışı Ermenistan ve Azerbaycan'ın istemesi gerektiğini söyledi.Tezkere olumlu oy kullanacaklarını bildiren Çakırözer, "Bir millet iki devlet şiarıyla gördüğümüz can Azerbaycanımıza, Azerbaycanlı kardeşlerimize bugüne kadar en güçlü desteği veren Türkiye, Türk milleti, bundan sonra da tüm hakların savunulabilmesi için her türlü katkıyı, desteği vermeye hazırdır" şeklinde konuştu.'Türkiye ve Azerbaycan tek yürektir'TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Türkiye ve Azerbaycan bir millet iki devlettir, tek yürektir. Türkiye, Azerbaycan'ın olduğu her yerdedir. Azerbaycan'ın menfaatleri Türkiye'nin de menfaatleridir" dedi.Türk askerinin Karabağ'daki varlığıyla esenliğin teminatı olduğuna işaret eden Yüksel, Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarındaki emellerinden sonsuza kadar vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi. Cüneyt Yüksel, şunları kaydetti:Görüşmelerin ardından TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin 17 Kasım'dan itibaren 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, kabul edildi.

